Nach Verkehrsunfällen im Märkischen Viertel und in Friedrichshain kamen am Montagabend zwei Kinder mit Frakturen in Kliniken. Polizeiangaben zufolge trat ein 13-Jähriger gegen 18.40 Uhr vor einem geparkten Lkw auf die Fahrbahn des Wilhelmsruher Damms. Ein BVG-Bus erfasste den Jungen. Gegen 21 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 31 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Gehweg der Neuen Bahnhofstraße in Richtung Boxhagener Straße unterwegs war, und einem Dreijährigen. Der Junge soll plötzlich aus einem Lokal auf den Gehweg gelaufen sein. Er zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Radler, der unverletzt blieb, erbrachte einen Wert von rund 0,5 Promille.