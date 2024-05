Berufsmesse im Gefängnis Berliner Strafvollzug sucht dringend Nachwuchs

Der Berliner Strafvollzug braucht Nachwuchs. Von den rund 2940 Stellen in den Gefängnissen sind derzeit fast 180 laut Senatsjustizverwaltung unbesetzt. Etwa 80 davon im allgemeinen Vollzugsdienst – dem Bereich, wo ausreichend Personal für die Sicherheit besonders wichtig ist. Denn diese Beschäftigten betreuen und gestalten letztlich den Tagesablauf in der Haft.

Doch gerade in diesem Bereich reißt die Pensionierung eine große Lücke in den nächsten fünf Jahren: Bis 2028 werden knapp 330 Mitarbeitende nach Justizangaben in den Ruhestand gehen. Mit der Berufsmesse „Knastkarriere“ will die Justizverwaltung das Interesse für diesen Beruf und weitere Aufgaben im Gefängnis wecken.

Die Möglichkeit, einen Blick hinter die hohen Mauern und verschlossenen Tore einer Berliner Justizvollzugsanstalt werfen zu dürfen, bietet sich nicht alle Tage. Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos)

Dabei können Interessenten am Samstag um 10 Uhr einen Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen und sich an einem authentischen Ort über die Aufgaben informieren: Die erste Veranstaltung dieser Art wird in der Jugendstrafanstalt in Charlottenburg durchgeführt. „Die Möglichkeit, einen Blick hinter die hohen Mauern und verschlossenen Tore einer Berliner Justizvollzugsanstalt werfen zu dürfen, bietet sich nicht alle Tage“, meinte Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) im Vorfeld.

Sie erhoffe sich durch die Veranstaltung, junge Talente gewinnen zu können. Bewerbungen für die spannende, aber auch herausfordernde Tätigkeit seien auch direkt vor Ort möglich. Bei der Berufsmesse sollen laut Justizverwaltung verschiedene Aufgabenbereiche erläutert werden. Dazu gehören unter anderem der Sozialdienst oder der Psychologische Dienst.

Besichtigt werden können auch die Arbeitsbetriebe für Gefangene wie die Gärtnerei, Tischlerei und die Zweiradwerkstatt der Jugendstrafanstalt. Zudem wurde für die Messe ein Haftraum in Originalgröße errichtet, in dem beispielsweise gezeigt wird, wie eine Kontrolle – etwa auf Drogen oder Handys – durchgeführt wird. Nach Behördenangaben sind derzeit rund 3700 Menschen in den sieben Berliner Haftanstalten untergebracht. (dpa)