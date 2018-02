Ob‘ s an der klirrenden Kälte lag, kann die Bahn nicht sagen. Fest steht, dass es wegen einer defekten Weiche am Ostbahnhof am Morgen Ausfälle oder zumindest erhebliche Verspätungen bei der S-Bahn gab. Zwischen Nöldnerplatz und Hauptbahnhof verlängerten sich die Fahrten nach Angaben eines Sprechers um bis zu 50 Minuten. Betroffen waren die Linien S 3, S 5, S 7, S 75 und S 9. Nach zwei Stunden war die Weiche gegen 9.30 Uhr repariert.

Später gab es auf dem Ring am Bahnhof Prenzlauer Allee eine Signalstörung. Die Züge der S 41 konnten deshalb nur alle zehn Minuten fahren. Üblich ist in der Hauptverkehrszeit ein Fünf-Minuten-Takt.

Am Montag hatte ein Schienenbruch zwischen Baumschulenweg und Schöneweide den Betrieb durcheinandergebracht. Vorübergehend konnte hier nur ein Pendelzug fahren. Schienenbrüche entstehen häufig bei großer Kälte.

Kälteeinbruch in Berlin

- Obdachlosigkeit in BerlinHilfsdienste durch Kälte unter Dauerbelastung: An kalten Tagen und Nächten sind die Bedürftigen besonders in Not, die Zahl der Hilfeanrufe steigt. Ein Besuch zur Essensausgabe in der Bahnhofsmission am Zoo.

Mehr zum Thema Obdachlosigkeit in Berlin Hilfsdienste durch Kälte unter Dauerbelastung

- Eine Woche Frost - Kältewelle bricht über Berlin herein. Der Frost in der Hauptstadt wird in dieser Woche stark zulegen – aber sein Ende naht. Besonders gefährlich ist das kalte Wetter für Obdachlose.