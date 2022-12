„Berührungsängste in der Gesellschaft abbauen“ Berliner CDU gründet ein Jüdisches Forum

Die Berliner CDU gründet an diesem Donnerstag ein Jüdisches Forum. Damit sollen die „Perspektiven der jüdischen Minderheit noch besser in die Parteiarbeit der CDU“ einfließen, sagte Initiator Mike Samuel Delberg dem Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint. „Wir wollen nicht mehr nur eine Begegnungsplattform zwischen der jüdischen Gemeinschaft und der CDU sein, sondern die Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der jüdischen Menschen in Berlin zu realer Politik der CDU machen.“ Im Sommer hatte CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner erstmals mit ihm über die Idee gesprochen.

Auf Bundesebene gibt es ein Jüdisches Forum in der CDU seit 2018, nun soll der nächste Schritt in Berlin getan werden. Mit dabei sind neben Wegner und Delberg selbst schon jetzt der Landesvorsitzende der Jungen Union Alexander Meyer und der Geschäftsführer des Zentralrates der Juden, Daniel Botmann. Das Forum soll explizit auch für nicht-jüdische Mitglieder offen sein. „Oft fehlt es noch an Wissen über das Judentum“, sagt Delberg. „Wir wollen kein leeres Konstrukt sein, sondern ein aktives Forum, das Berührungsängste in der Gesellschaft abbaut.“

Dabei wolle man sich auch mit alltäglichen Fragen beschäftigen „Das können Sicherheitsfragen auf dem Weg von der Synagoge nach Hause sein oder das Judentum in der Bildungsarbeit“, sagte Delberg. Der 33 Jahre alte Berliner Delberg trägt demonstrativ Kippa, engagiert sich schon lange in der CDU und in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. „Ich kenne beide Welten sehr gut“, sagt er, „die der CDU und die der jüdischen Community“. Am Donnerstag soll die offizielle Gründung erfolgen.

