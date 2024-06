Beschäftigung Gewerkschaftsbund: Rechtsextrem wählen schwächt Demokratie

Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) haben auf die politische Eigenverantwortung der Menschen in der ostdeutschen Kohleregion aufmerksam gemacht. «Wer rechtsextrem wählt, schwächt die Demokratie und gefährdet eine gute Zukunft für die Region», sagte Daniela Kolbe, DGB-Vize in Sachsen. Die Menschen in der Lausitz brauchten Sicherheit im Strukturwandel.

Bei den vergangenen Europa- und Kommunalwahlen hatte die AfD am Sonntag in einigen Regionen in der Lausitz Zustimmungswerte weit jenseits der 30 Prozent erreicht. In ausnahmslos allen Wahlkreisen innerhalb der Lausitz ging die AfD als stärkste Kraft hervor. Sowohl in Sachsen als auch Brandenburg wurde die AfD bei den Wahlen stärkste Kraft. Teile der AfD gelten als rechtsextrem, so wird der Landesverband der AfD in Brandenburg vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft.

© dpa-infocom, dpa:240612-99-370041/4

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.