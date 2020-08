Hat der Mohr, wie Friedrich Schiller einst fragte, seine Schuldigkeit getan? Kann er gehen? Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Mitte hat am Donnerstagabend beschlossen, das Bezirksamt aufzufordern, den Umbenennungsprozess der Mohrenstraße unverzüglich einzuleiten.

Die SPD Berlin-Mitte gab am Abend auf Twitter bekannt: "Klarer Beschluss und ein toller Erfolg: Auch die Bezirksverordnetenversammlung Mitte schließt sich der Zivilgesellschaft an und fordert das Bezirksamt auf, den Prozess der Umbenennung der M*straße unverzüglich einzuleiten. Neuer Name soll Anton-Wilhelm-Amo-Straße werden. Ein Meilenstein."

Am Donnerstagabend sollte in der BVV ein Antrag von SPD und Grünen beraten werden, in dem das Bezirksamt aufgefordert wird, „den Vorgang der Umbenennung der Mohrenstraße unverzüglich zu starten“.

Begründet wird das wie folgt: Nach dem heutigen Demokratieverständnis sei der bestehende „rassistische Kern“ des Namens belastet und schade dem nationalen und internationalen Ansehen Berlins.

Vorgeschlagen wird, die Straße im historischen Stadtzentrum nach Anton Wilhelm Amo zu benennen, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts „als erster Gelehrter afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universitäten Berlin“ lehrte.

Auf Antrag der AfD mischte sich das zuvor am Donnerstag das Berliner Abgeordnetenhaus in die öffentlich seit langem diskutierte Frage ein, ob die Mohrenstraße in Mitte und der dazugehörige U-Bahnhof umbenannt werden sollen. Der Meinungstrend war klar: Linke und Grüne sind klar dafür, weil der Begriff Mohr nicht nur veraltet sei, sondern auch eine „rassistische Konnotation“ habe.

Debatte im Abgeordnetenhaus nach AfD-Antrag

Auch die SPD ist grundsätzlich für eine Umbenennung, mahnt aber an, die Bürgerinnen und Bürger in Mitte in den demokratischen Diskurs einzubeziehen. Dagegen waren sich die Redner von CDU und FDP einig, dass das Landesparlament erstens wichtigere Dinge zu besprechen habe.

Zweitens finden beide Oppositionsparteien, dass eine Umbenennung von Straße und U-Bahnhaltestelle überflüssig und auch unhistorisch sei. Die AfD will mit ihrem Antrag das Abgeordnetenhaus darauf festlegen, „von einer Umbenennung der U-Bahnstation Mohrenstraße abzusehen“ und dort durch Informationstafeln „Erläuterungen zur Geschichte der Straßenbenennung vorzunehmen“.

Der Antrag wird nun in den Fachausschüssen des Parlaments beraten – und mit Sicherheit von Rot-Rot-Grün abgelehnt. Das kündigten alle drei Regierungsfraktionen in der Plenardebatte an.

Grünen-Abgeordneter Walter empfiehlt "unaufgeregten Blick" in den Duden

Zuständig für die Umbenennung von Straßen und Plätzen sind in Berlin nun mal die zwölf Bezirke. So gesehen, tauschten die Mitglieder des Landesparlaments am Donnerstag unverbindlich ihre kontroversen Meinungen aus. So sprach der Abgeordnete Martin Trefzer für den Antragsteller AfD von einer „Schmierenkomödie“, Rot-Rot-Grün versündige sich an einer der ältesten Straßen Berlins.

Dagegen warf der SPD-Abgeordnete Frank Jahnke der AfD ein „zweifelhaftes Demokratieverständnis“ vor, die Linken-Politikerin Regina Kittler kritisierte das „Geschwafel“ der Rechtspopulisten und ihr Kollege von den Grünen, Sebastian Walter, empfahl den „unaufgeregten Blick“ in den Duden. Dort sei der Begriff Mohr als veraltet und diskriminierend eingestuft.

Dagegen verwies der FDP-Abgeordnete Stefan Förster darauf, dass die Umbenennung auch in der Linken nicht unumstritten sei. Und für die CDU erinnerte Oliver Friederici an die lange, bunte Geschichte Berlins. Es hätten sich nun mal viele „gute und böse Dinge“ ereignet, die auch in den Straßennamen abgebildet seien.