Die Debatte um Tierversuche in der Berliner Medizinforschung spitzt sich rasant zu. Im Senat wurde am Mittwoch über ein eindringliches Schreiben aus der Pharma-Branche diskutiert – zudem will die Opposition am Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses über Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sprechen. Dessen Politik, so der Vorwurf, schade dem Forschungsstandort.

Erst hatten sich die Spitzen von Robert-Koch-Institut und Charité über verzögerte Genehmigungen für Laborversuche mit Tieren beschwert - darunter ein Covid-19-Projekt. Nun schreiben vier Pharma-Vorstände an Landeschef Michael Müller (SPD), die Ankündigungen der von Justizsenator Behrendt eingesetzten Tierschutz-Beauftragten seien so "besorgniserregend", dass sie den Forschungsstandort gefährden könnten. Das Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor.

Bayer und Pfizer: Tierversuche sind zwingend erforderlich

"Sollte beabsichtigt sein, Tierversuche im Land Berlin zu unterbinden, wird dies zur Folge haben, dass Studien für neue Medikamente, wie zum Beispiel Therapien zur Behandlung von Covid betroffenen Patienten, mit sofortiger Wirkung gestoppt werden müssten", schreiben Stefan Oelrich, der Pharma-Chef des Bayer-Konzerns, Peter Albiez vom Pfizer-Vorstand, Hans Lindner vom Forschungsdienstleister Nuvisan und Fabrizio Guidi von der Sanofi-Geschäftsführung. Der Brief liegt dem Tagesspiegel vor, er ging auch an Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

Die vier Unterzeichner spielen auf die neue Tierschutzbeauftragte an. Die Veterinärin Kathrin Herrmann sagte vor einigen Tagen, ein "tierschutzpolitischer Fokus Berlins ist es, die Hauptstadt der tierfreien Forschungsmethoden zu werden". Die Ankündigung der Tierschutzbeauftragten sei wegen des schon „sehr hohen Tierschutzstandards in Deutschland sowie der gegenwärtigen regulatorischen Rahmenbedingungen für die Arzneimittelforschung sehr besorgniserregend, da für die Arzneimittelzulassung Tierversuche zwingend erforderlich“ seien, schreiben die Pharma-Vorstände. "Damit wäre zwangsläufig eine Verlagerung der entsprechenden Infrastruktur aus Berlin weg (...) verbunden."

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat auch an Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. JUSTIN TALLIS / AFP

Die Botschaft dürfte in der Landespolitik für Ärger sorgen. Tausende Beschäftigte arbeiten für die genannten Firmen, insgesamt sind im Gesundheitswesen in der Region 350.000 Männer und Frauen tätig. Die Pharma-Vorstände appellieren an Senatschef Müller: "Wir bitten Sie daher, sich im Rahmen der Gespräche innerhalb der Landesregierung dafür einzusetzen, diesen Kurs, der sich bereits in der verzögerten Bearbeitung von Tierversuchsanzeigen sowie der schleppenden Besetzung der Tierversuchskommission zeigt, zu korrigieren."

Letztere Bemerkung spielt indirekt auf den zeitintensiven Aufbau zwei neuer Tierversuchskommissionen an. Senator Behrendt kündigte zudem an, die Gremien zur Hälfte mit Vertretern von Tierschutzverbänden besetzen zu lassen. Die erste Kommission soll am 26. November starten.

Ex-Senator Czaja: Bürgermeister Müller sollte selbst über Tierversuche entscheiden

Aus der Opposition wird der Grünen-Politiker am Mittwoch heftig kritisiert. Der frühere Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU) sagte dem Tagesspiegel: "Gerade in der Coronakrise kann es sich Berlin als Medizinmetropole nicht leisten, solche Fragen einem Senator zu überlassen, der den Wert der Forschung in dieser Stadt nicht erkennt. Der Regierende Bürgermeister sollte Dirk Behrendt deshalb die Verantwortung für die Tierversuchskommissionen entziehen – und als Wissenschaftssenator selbst darüber entscheiden."

Tatsächlich könnte Müller seine Richtlinienkompetenz geltend machen. Fast jede Frage könnte er so direkt in der Senatskanzlei bearbeiten lassen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Florian Kluckert sagte, er wolle die Causa im Donnerstag-Plenum des Abgeordnetenhauses ansprechen. Die Frage, wie in Berlin künftig geforscht werde, gehöre im Parlament diskutiert.

Dort werden die Grünen den Senator stützen, wenn auch die Co-Fraktionschefin Silke Gebel zurückhaltend blieb: "Forschung und Tierschutz sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Der Wissenschaftsstandort Berlin zeigt doch gerade, wie Spitzenforschung und Tierschutz erfolgreich zu vereinen sind.

Ähnliches hatte Behrendts senatsinterner Kritiker gesagt, der Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD): "Natürlich wünschen wir uns alle so wenige Tierversuche wie möglich und treiben in Berlin die Entwicklung alternativer Methoden voran. Aber die medizinische Forschung ist keine Spielwiese für ideologisches Wunschdenken. Wer heute auf Tierversuche verzichten will, muss konsequenterweise auch auf den Corona-Impfstoff verzichten." Am Mittwoch mokierte sich SPD-Mann Krach via Twitter über Behrendt, der sich im Senat über die Angriffe des Staatssekretärs beschwert haben soll.

Mehr zum Thema „Ich habe es satt“ Staatssekretär attackiert Senator Behrendt wegen Tierversuchskommission

Grünen-Politiker Behrendt möchte die Zahl der Begutachter erhöhen, auch wegen der vielen Forschungsvorhaben. Es soll nun zwei Kommissionen geben, in denen mehr Tierschützer vertreten sind. Bislang setzte sich die Kommission aus einem Ethiker, zwei Vertretern von Tierschutzverbänden und vier Forschern zusammen. Wie berichtet soll den neuen Kommissionen je ein Ethiker, ein Biostatistiker, zwei Wissenschaftler und vier Tierschützer angehören. Am 26. November soll eines der Gremien starten.