Astrid Schilling schaut noch immer ein bisschen verwundert angesichts der technischen Möglichkeiten, als Anja Schlicht sie zur vorgewärmten Toilettenbrille führt. Nach dem Toilettengang wird über eine kleine Düse gereinigt und geföhnt. Gleich daneben steht der höhenverstellbare Waschtisch mit Haltegriffen an der Seite, hinter der Wand ist die ebenerdige Dusche zu sehen. „Das wäre was für mich. Da geht das Duschen ganz einfach. Ich hab ja bloß so eine dunkle Nasszelle“, sagt Schilling. Ein paar Hilfsmittel habe aber auch sie sich schon ins Badezimmer eingebaut: Über ein kleines Höckerchen steige sie in die Badewanne, dazu gebe es Haltegriffe mit Saugfunktion. „Aber die halten ja so schlecht.“

Graue Arbeitsplatten und weiße Fronten empfangen Astrid Schilling in der großzügig geplanten Küche. Spüle und Herd sind höhenverstellbar, letzterer hat sogar eine integrierte Abschaltautomatik. Vergisst jemand, den Herd auszuschalten, springt die Technik von alleine an. Viel interessanter findet Astrid Schilling aber, dass sich die Oberschränke in dieser Küche auf eine gewünschte Höhe herunterfahren lassen. Sie könnte sich hier ganz bequem Gläser und Teller aus dem Schrank holen. Kostenpunkt: 1500 Euro – so teuer ist der darin enthaltene Motor. „Das wäre natürlich auch wieder was für mich“, sagt sie in Anspielung auf ihre Körpergröße.

Astrid Schilling lässt sich von Mitarbeiterin Anja Schlicht den Fernsehsessel zeigen. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Im Wohnzimmer entdeckt sie dann etwas Bekanntes: einen Fernsehsessel. Anja Schlicht aber weist sie darauf hin, dass dieser Sessel im Gegensatz zu dem aus Astrid Schillings Wohnung etwas mehr könne. Bei dem Pflegesessel lassen sich Kopf- und Fußteil separat verstellen und eine Ausstiegshilfe erleichtert das Aufstehen, wie die zwei dann auch gleich demonstrieren. „Da kann man aber gut einnicken“, sagt Astrid Schilling in ihrer ehrlichen Art. Für das Notrufarmband, die absenkbare Gardinenstange oder die digitale Sprachsteuerung, die sich ebenfalls im Wohnzimmer befinden, kann sich die 74-Jährige weniger begeistern. Anders ist es mit den Rollatoren. Ein richtiger Fuhrpark steht hier zur Demonstration. Bisher habe sie einen Rollator immer abgelehnt, sagt sie. Wo soll sie ihn auch parken? Vor der Haustür ist kein Platz. Und ihn mit nach oben nehmen? Wer einen Rollator in den ersten Stock wuchten kann, sollte sich vielleicht überlegen, ob er diesen wirklich nötig hat. Wenn, dann solle es einer sein, den sie mühelos über den Bordstein bekomme, in dem Schirm und Stock Platz fänden. Anja Schlicht wendet ein, dass gerade diese nicht von der Kasse zur Verfügung gestellt würden. „Wenn der andere dann vernünftiger ist, dann muss ich eben draufzahlen“, sagt Astrid Schilling. Wenn es um ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit gehe, wolle sie nicht geizig sein. „Dann esse ich ’ne Stulle weniger. Das ist mir wichtiger.“ Freunde würden sich immer mal wieder im Internet nach seniorengerechtem Wohnen für sie erkundigen, sie selbst bevorzuge den Katalog, sagt Schilling. „Jetzt habe ich denen mal was zu erzählen“, sagt sie und verabschiedet sich aus der Wohnung.

Draußen vor der Tür ist dann Zeit für eine Bilanz. Hält die Wohnung, was sie verspricht? Das Bett und die höhenverstellbaren Schränke. Ja, die hätten sie schon begeistert. So richtig was einzuwenden habe sie ja nicht. Kritik üben? Fällt schwer. Bis auf die Preise vielleicht. Erleichterungen im Alltag bieten die Angebote ja alle. „Aber ob das in meiner Wohnung so alles funktioniert?“, wirft sie dann ein. Ist für den Pflegesessel im Wohnzimmer eigentlich genug Platz? Und ist das Bad für so einen Umbau nicht viel zu klein? Astrid Schilling ist Genossenschaftsmitglied. „Vielleicht müsste ich da mal anklopfen. Aber ohne Mieterhöhung geht das bestimmt nicht.“ Wer in Eigentum lebt und einiges gespart hat, ist da sicherlich im Vorteil. Astrid Schilling will es darum zu Hause erst mal langsam angehen: Der Teppich soll weg. Eine unnötige Stolperfalle.