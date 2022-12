Beton bröckelt, Saal kaputt Marzahn-Hellersdorf will das „Theater im Park“ retten

Der Kulturausschuss des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf hat sich jetzt für die Sanierung des Theaters am Park ausgesprochen. Zur Erinnerung: Es ist fast genau ein Jahr her, da stand die Arbeit des Theaters am Park kurz vor dem Aus. „Wir wissen nicht, wie wir uns im kommenden Jahr halten können“, sagte damals Vorstandsmitglied Helmut Kontauts dem Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf. Das Problem: Die eingeplanten MAE-Kräfte wurden nicht genehmigt. Mit ein bisschen Nachhilfe aus dem Bezirksamt bekam das Theater dann doch ein paar mehr Unterstützer:innen vom Jobcenter zugesprochen.

Ein Jahr später gibt es ein neues altes Problem: Das Theater muss dringend saniert werden. Darüber berichtete der Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf bereits im Dezember 2019.

Der Beton bröckelt, der große Saal kann nicht genutzt werden. Doch bis jetzt sind keine Gelder geflossen. Die Ausschüsse für Kultur und Wirtschaft haben sich kürzlich auf einer gemeinsamen Sitzung mit dem Thema befasst. Und sich dafür ausgesprochen, dass das Bezirksamt die Sanierung zügig angeht.

Auch Bezirksbürgermeister Gordon Lemm (SPD) hat sich für die Sanierung ausgesprochen. In einer Mitteilung sagte er: „Für eine umfassende Sanierung müssen Land und Bezirk Hand in Hand arbeiten.“ Das Land Berlin müsse eine „langfristige Finanzierungszusage“ machen.

Interessant ist übrigens auch die Historie des Hauses. In der Chronik steht: „Das Theatergebäude wurde von 1966 bis 1968 aus Fertigteilen für Industriebauten als Probenhaus für das Gesangs- und Tanzensemble der NVA errichtet, eine architektonische Leistung, die ihresgleichen sucht. Mit der Wiedervereinigung übernahm die Bundeswehr die Liegenschaft und hat sie nach und nach beräumt. Damit wurde auch das Probenhaus frei, und so konnte eine Vereinbarung zwischen dem neu gegründeten Verein Theater am Park e.V. und der Bundeswehr geschlossen werden. Im Jahre 1993 übergab die Bundeswehr die Liegenschaft dem Land Berlin. Damit wurde die Immobilie dem Stadtbezirk Marzahn zugeordnet.“ Der Verein Theater am Park e. V. wurde im Sommer 1991 gegründet.

