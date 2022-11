Betonmischer-Unfall in Berlin Radfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Die 44-jährige Radfahrerin, die bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Donnerstagvormittag in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Sie wurde am Montagmorgen auf der Bundesallee von einem Betonmischer überfahren. Wegen einer Blockadeaktion von Klima-Aktivisten war es zu Verzögerungen bei der Rettung gekommen.

Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, konnte außerdem ein 48 Jahre alte Obdachloser am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr festgenommen werden. Der Mann soll den Fahrer des Lkw nach dem Unfall mit einem Messer angegriffen haben, als dieser ausgestiegen war, um nach der Radfahrerin zu schauen. Der Fahrer erlitt bei der Attacke eine Stichverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Angreifer soll noch am Donnerstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes, über eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus entscheide der Richter. Der 64-Jährige Fahrer des Lkw konnte das Krankenhaus am Donnerstag verlassen.

Vorbeifahrender Tesla soll Attacke gefilmt haben

Laut einem Bericht der „B.Z.“ soll ein am Unfallort zufällig vorbeifahrendes Tesla-Auto die Tat mit der Bordkamera gefilmt haben. So soll der Tatverdächtige von den ermittelnden Beamten identifiziert worden sein. Die Polizei konnte diese Angaben noch nicht bestätigen.

Bundesweit erregte der Fall großes Aufsehen, weil zwei Demonstranten der „Letzten Generation“ ein Schild der Stadtautobahn A100 besetzten und damit für Verzögerungen im Verkehr sorgten.

Die Ankunft des Spezialwagens der Feuerwehr verspätete sich wegen des Staus. Ungeachtet der Kritik kündigten die Aktivisten am Donnerstagvormittag auf Twitter neue Aktionen auf Berlins Straßen an.

Faeser: Rechtsstaat lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußerte sich am Donnerstag bestürzt über den Tod des Unfallopfers. Es sei eine „sehr traurige Nachricht“, dass die Radfahrerin gestorben sei, erklärte Faeser. Das müsse jedem zu denken geben. „Wer Rettungswege versperrt, setzt Menschenleben aufs Spiel. Das haben wir in dieser Woche in Berlin auf furchtbare Weise gesehen.“

Zum Anliegen der Demonstranten äußerte die SPD-Politikerin sich kritisch: „All das hat mit einer demokratischen Auseinandersetzung überhaupt nichts zu tun. Die Straftäter müssen schnell und konsequent verfolgt werden“, so Faeser. Der Rechtsstaat lasse sich nicht auf der Nase herumtanzen.

Die Polizei hat meine vollste Unterstützung, wenn sie durchgreift gegen selbsternannte Klimaaktivisten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)

„Die Polizei hat meine vollste Unterstützung, wenn sie durchgreift gegen selbsternannte Klimaaktivisten, die seit Wochen mit völlig inakzeptablen Aktionen andere Menschen in Gefahr bringen. Diese Aktivisten stellen sich über das Gesetz und greifen zu Mitteln, die dem wichtigen Anliegen des Klimaschutzes nicht nutzen, sondern erheblich schaden.“

Die Sicherheitsbehörden hätten Radikalisierungsprozesse genau im Blick. Auch Übergriffe gegen demokratische Institutionen und Parteien verurteile sie scharf.

