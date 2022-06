Kriminelle haben Nägel auf einem Kinderspielplatz in Berlin-Reinickendorf verbuddelt. Der Spielplatz wurde sofort gesperrt, die Polizei ist alarmiert. Seit gestern wird der Schaden durch das Bezirksamt behoben. Darüber berichtet der Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe.

Eine Bürgerin hatte am 28. Mai der Polizei gemeldet, dass sie auf dem "Indianerspielplatz" im Berliner Ortsteil Heiligensee Nägel gefunden habe. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass offenbar vorsätzlich mehrere Nägel im Sand und in den Holzhackschnitzeln vergraben wurden.

Die Nägel konnten nämlich insbesondere an den Punkten, an denen die Kinder die Spielgeräte verlassen würden, festgestellt werden, heißt es in der Mitteilung. Der Spielplatz sei deshalb umgehend gesperrt worden. Alle drei vorhandenen "Fallschutzflächen" müssten nun ausgetauscht werden, was circa eine Woche dauern wird. Der Beginn der Austauscharbeiten war am gestrigen Mittwoch.

Der Einbau des neuen Fallschutzmaterials wird laut Bezirksamt am 7. und 8. Juni erfolgen, sodass der Spielplatz am Büsumer Pfad/ Rundhofer Pfad - direkt am Heiligensee - ab dem 9. Juni voraussichtlich wieder freigeben werden könnte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro für das neue Fallschutzmaterial sowie die anfallenden Personal- und Maschinenkosten. Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen.

