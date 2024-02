17.000 Einzelfahrscheine Kostenlose BVG-Farscheine für Engagierte

Berliner:innen, die sich ehrenamtlich engagieren, erhalten auch im Jahr 2024 als Anerkennung kostenlose Fahrscheine. Die BVG stellt dafür 17.000 Einzelfahrscheine AB zur Verfügung. Sie kommen vor allem den Menschen zugute, die nur wenig Geld haben und für die die Fahrten zum Einsatzort eine finanzielle Belastung sind.

Die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, die BVG und der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin haben dazu einen Vertrag unterzeichnet. Die Vergabe der Fahrscheine übernimmt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Einzelfahrscheine werden von jeweils einem Stadtteil- oder Nachbarschaftszentrum direkt an soziale Organisationen und Initiativen in den einzelnen Bezirken ausgegeben, die sie an die bei ihnen freiwillig Engagierten weiterreichen.

Interessierte gemeinnützige Organisationen finden die bezirklichen Ausgabestellen online hier. Der Paritätische Berlin benennt pro Berliner Bezirk eine Ausgabestelle für die Verteilung.

