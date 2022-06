„25 Jahre Theater auf der Zitadelle, das klingt viel, aber eigentlich geht es doch mit 25 Jahren erst so richtig los." Sagen Regina Wagner, Ralf Wagner, Anna Wagner-Fregin und Daniel Wagner. Familie Wagner steckt hinter dem Puppenspieltheater in der Zitadelle, das jetzt Jubiläum feiert. "Man ist den Kinderschuhen entwachsen, hat endlich die trotzige Pubertät hinter sich, weiß so langsam was man will und wohin der Weg führen könnte. Aber das wissen wir eigentlich schon länger.“

Die Puppenspieler des Theaters - das auch für Erwachsene ist - haben ihr Handwerk an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ gelernt, Abteilung Puppenspielkunst. Das Theater der Zitadelle hat 60 Plätze zu den Abendvorstellungen – und vom 3. bis 5. Juni gibt es ein Geburtstagsprogramm. Los geht’s am Freitag, 19 Uhr mit Grand Hotel Grimm, die Berliner Stadtmusikanten V.

Über das Jubiläum in der Kulturfestung im Berliner Westen hat jetzt der Spandau-Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. „Wir sind Puppenspieler, ein Familienbetrieb, aber hochprofessionell. Wir sind alle auf die Schauspielschule „Ernst Busch“ gegangen. Wir, das sind: mein Mann Ralf – er ist Ausstatter – , mein Sohn Daniel und meine Schwiegertochter Anna. Ich leite das Theater, führe bei einigen Stücken Regie und putze“, hat sie mal im Spandau-Newsletter erzählt, den ich Ihnen einmal pro Woche schicke – mit Tipps, Terminen, Kieznachrichten und Menschen, die etwas bewegen im Bezirk.



„Seit 1996 sind wir auf der Zitadelle, wir waren schon da, als nix los war. Kunstamtsleiter Gerd Steinmöller hat uns dorthin geholt. Wir haben in einem kleinen Raum angefangen und hatten eine Werkstatt ohne Wasser und Heizung. Inzwischen haben wir ein großes schönes Theater mit 80 Kinderplätzen und 60 Plätzen für den Abend und ja, auch Heizung und Wasser. Wir haben auf der Zitadelle – ganz bescheiden – das schönste kleine Theater Berlins. Die anderen Künstler bei uns im Haus fertigen die Kostüme.“ Wer geht da so hin? Vor Corona war das der Stand: 120 Kinder- und Erwachsenenvorstellungen werden pro Jahr angeboten, mit 6000 Besuchern.

