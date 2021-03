Wie steht es um Berlins neuen 3000-Leute-Campus? Die „Alexander Barracks“ (bis 1994 Quartier der Briten) sind bald Geschichte im Berliner Westen. Dort entsteht die Zukunft.

Vivantes und Charité planen am Askanierring Ecke Neuendorfer Straße ihren Campus für 3000 Leute, mit Bettenhaus, Laboren, Ausbildungszentrum. Und 2021 soll’s in Berlin-Spandau losgehen – hier eine Google-Maps-Aufnahme zur Orientierung. Über die Millionen-Pläne im Berliner Westen hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet.

„Vivantes plant massive Investitionen in das Personal, wobei mittelfristig die Zahl der Auszubildenden verdoppelt werden soll. Dazu gehört der Bau des Ausbildungscampus am Askanierring“, verriet jetzt Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD, als er über die Pläne in Spandau sprach.

Vorteil I: Bringt viele junge Arbeitnehmer aus einer wichtigen Branche nach Spandau. Vorteil II: Das jetzige Vivantes-Krankenhaus an der Neuen Bergstraße ist am Limit und schielt schon lange auf die Brache auf der anderen Straßenseite. Vorteil III: Spandau spielt damit eine wichtige Rolle im Senatskonzept „Gesundheitsstadt 2030“. Investiert werden sollen berlinweit 2,3 Milliarden Euro: Die große Berlin-Geschichte lesen Sie hier mit „Tagesspiegel Plus“.

Noch steht das alte SSV-Stadion auf dem künftigen Charité-Campus an der Neuendorfer Straße: hier das SSV-Casino, hier der Sportplatz aus der Luft. Zur Erinnerung: In dem Stadion spielte vor gar nicht so langer Zeit noch der große Spandauer SV in der dritten Liga. Andere Vereine wie der SC Staaken suchen dagegen dringend ein Stadion in Spandau, aber der Abriss kommt den Bemühungen in die Quere.

Das einstige Casino des SSV, dahinter das Stadion auf der Briten-Brache. Foto: André Görke

Der Abriss naht auch bald – allerdings noch nicht 2021. „Kommt später“, erzählte jetzt Sportstadtrat Helmut Kleebank, SPD, dem Spandau-Newsletter. „Zunächst muss der Ersatzstandort in einigermaßen trockenen Tüchern sein. Daran arbeite ich gerade.“ Wo? Verrät Kleebank nicht. Eine heiße Spur aber führt zu einem neuen Sportplatz auf der Insel Gartenfeld, wo ein neues 10.000-Leute-Viertel geplant wird inklusive einer neuen großen Schule. Geplant ist dort auch der Bau einer Mega-Turnhalle: Zwei Spielfelder sollen übereinander entstehen. Auch ein großer Sportplatz ist dort denkbar.

Gab es schon Kündigungen auf der Briten-Brache neben dem Krankenhaus? Aus Bonn hat sich gerade eben die Bima beim Spandau-Newsletter gemeldet. Die Bundesbehörde verwaltet das Gelände, wo der Campus von Charité und Vivantes entstehen soll. Wie geht’s, wie steht’s?

Tagesspiegel, 2000: Früher brannten hier sogar bengalische Fackeln im SSV-Stadion. .

„Aktuell werden zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH, und der Bima Verkaufsverhandlungen für eine Teilfläche der Alexander Barracks geführt. Wann mit einem Abschluss der Verhandlungen zu rechnen ist, kann derzeit nicht prognostiziert werden. Vor diesem Hintergrund wurden bisher weder die bestehenden Mietverhältnisse beendet noch bauliche Veränderungen auf der Liegenschaft vorgenommen.“ Die Kfz-Schlosser können erst mal weiterschrauben.

