Das Rathaus von Berlin-Spandau ist eng, alt, knarzt an allen Ecken und Enden. Deshalb will das Bezirksamt um Helmut Kleebank, SPD, einen Neubau errichten. Dieses Vorhaben ist eines der Top-Themen im Tagesspiegel-Newsletter von Berlin-Spandau.

Drei Standorte stehen auf der Agenda - und zwar schon ganz schön lange: seit dem Frühjahr 2018. Und um welche möglichen Standorte geht es? Alle drei liegen fußläufig vom Rathaus entfernt.

1.) ein Neubau anstelle des Jugendamtes an der Klosterstraße (Das hat einen Mini-Fahrstuhl, war früher ein Wohnhaus, Spitzname: „Hohler Zahn“ – hier ein Foto).

2.) ein Neubau neben dem Sozialamt an der Galenstraße.

3.) ein Neubau anstelle der alten Bücherei an der Seegefelder Straße, die 2001 am Hinterausgang des ICE-Bahnhofs stillgelegt wurde (Foto).

„Geheizt wird die Bücherei seit Jahren nicht“, sagte Kleebank schon 2018. „Die Heizung ist tot, die Elektronik außer Betrieb … das Haus wird für die neue Bahnstrecke abgerissen.“ In ersten Kostenschätzungen hatte Kleebank von 15 Mio für den Neubau gesprochen, aber das wird nicht reichen.

Drei Jahre danach liegt die „Machbarkeitsstudie“ vor, die Gebäudestadtrat Andreas Otti, AfD, in Auftrag gegeben hat. Er hatte schon 2018 im Rathaus die Prüfung verkündet und bereits einen der drei Standorte ausgeschlossen. Ergebnis der Langzeitprüfung: Ja, der Bibliotheksstandort ist super – aber die Kosten liegen bei 49 Mio Euro, berichtet jetzt die „Morgenpost“. Wenn man noch länger wartet, kommen da ein paar Milliönchen dazu (inklusive Mietkosten für die Ausweichquartiere).

