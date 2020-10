Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 227.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Zehn Tonnen wiegt Berlins berühmteste Glocke, ihr Klang ist über Kiez und Stadt hinaus bekannt. Am 24. Oktober 1950, ertönte das Geläut der Freiheitsglocke im Turm des Rathauses Schöneberg zum ersten Mal. Millionen Amerikaner hatten die Glocke, eine Nachbildung der Liberty Bell in Philadelphia, mit Spenden finanziert. Sie war durch etliche amerikanische Bundesstaaten nach West-Berlin transportiert worden – in die Inselstadt der Freiheit innerhalb der Unfreiheit hinter dem Eisernen Vorhang. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Die Stadt und der Müll: Laubbeseitigung hat Vorrang

Kein Platz für Sport: Geschlossene Hallen in den Ferien

Edles Tröpfchen: Weinlese in Schöneberg

Aus zwei mach eins: Ausstellung über das Zusammenwachsen der Berliner Polizei nach der Wende

Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Partnerschaft mit Schule in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé unterzeichnet

Gegen den Ausbau des Gasometers: Offener Brief der Bürgerinitiative

Aus SPANDAU schreibt Robert Klages:

Lehrer soll "Rassenkunde" unterrichtet haben - ehemaliger Chef der Schulaufsicht und Bürgermeisterkandidat Rußbült widerspricht Darstellung von Ex-Schüler

"Politischen Druck auf das Bezirksamt erhöhen": Spandauer Grüne mit Konzept zur Stärkung des Radverkehrs

Vom Müggelsee bis zur Havelmündung in Spandau: Portrait einer Flusslandschaft

Tribüne im Garten der Lutherkirche abgebrannt, vor Kirchentür uriniert - Anwohner beklagen Situation mit "Freilufttrinkern"

Peter Sauerbaum, Vorsitzender von "Discover Jewish Europe e.V." stellt sich vor

Wasserdiebstahl aus dem Groß Glienicker See dokumentiert? Das sagen die Ämter zu dem Fall

"Yoga sollte nicht mit Sport verwechselt werden" - Interview mit einem Orthopäden

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Masha Slawinski:

Grüne und SPD fordern: Marzahn-Hellersdorf soll LGBTQI-freundlicher werden

Streit bei den Jusos: Vorstand John Reichel hat seinen Rücktritt verkündigt

Interview mit dem Team Marzahn vom Verein Gangway e.V: "Es fehlen gute männliche Vorbilder, daraus entstehen ganz viele andere Probleme"

Vorwurf vom ADFC: Das Straßen- und Grünflächenamt stellt sich Tempolimits in den Weg

Unbekannte randalieren in Veranstaltungsraum und werfen mit Konfetti

Projekt "Grüne Klimaoase" Marzahn-Hellersdorf beendet

Generationsübergreifende Wanderung vom Stadtteilzentrum Karlshorst

Mark Twain Bibliothek: Tango von Piazzolla & Co und Lesung vom Wissenschaftsjournalisten Kai Kupferschmidt

"Fette-Reifen-Rennen" für Kinder

