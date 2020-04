Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 206.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen nicht nur, aber vor allem auch ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

In Lichterfelde-Süd war der Krieg am 22. April 1945 zu Ende - aber erst einmal nur dort. Die sowjetischen Truppen der 3. Gardepanzerarmee der 1. Ukrainischen Front unter Marschall Konew hatten die Osdorfer Straße erreicht. Am 23. April verlief die Front an der Grenze zu Lankwitz. Doch dann ging es nicht weiter: Volksturmbataillone und Reste der Wehrmacht hatten auf der Nordseite des Teltowkanals eine starke Verteidigungslinie aufgebaut. Mehr dazu lesen Sie im Rahmen unseres Themenschwerpunkts 75 Jahre Kriegsende im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Schuhe, Unterwäsche und Heimutensilien: Nicht nur auf der Schloßstraße kann wieder geshoppt werden – Corona und der Süwesten

Steglitzer Woche ist abgesagt

„Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken“: Die Steglitzer Autorin Susanne Riedel berichtet über den Corona-dominierten Alltag

Der BER des Südwestens: Die Grundsanierung der Hildburghauser Straße geht frühestens 2022 weiter – warum gerade trotzdem gebaut wird

Die Bauarbeiten der Wasserbetriebe am Lichterfelder Ring sollen im Herbst beginnen

Die April-BVV ist wieder abgesagt worden: Was auf der Tagesordnung gestanden hätte

Machen es sich die Bezirksparlamentarier mit der Absage zu leicht? Eine Umfrage unter den Fraktionen

Corona-tauglich: ADFC und Rad-Netzwerk fordern temporäre Fahrradstreifen auch im Südwesten

Märchen für Kitas und Schulklassen, jede zweite Reihe könnte frei bleiben: Dieter Hallervorden will im Schlosspark Theater bald wieder spielen lassen – Offener Brief an die Kultursstaatsministerin Grütters und Kultursenator Lederer

Die Kunst des Spazierengehens: Begeben Sie sich in Zehlendorf, Dahlem und Wannsee auf die Spuren von Künstlern der 1920-er Jahre.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Kriegsende in Pankow: Die Rote Armee kommt über Weißensee

Pankow wächst weiter: So voll wird es bald in Berlins bevölkerungsreichstem Bezirk

Bezirk will Spielplätze ab Mai wieder öffnen - freie Träger sollen Regeln überwachen

Findet die BVV nächste Woche trotz Corona statt?

Blendrisiko: Kritik an neuen Straßenlampen

Unfallrisiko: Der frustrierende Kampf für Zebrastreifen

Abriss der Berliner Mauer: Pankower Fall beschäftigt sogar berühmte Museumsorganisation in den USA

Nach 20 Jahren Leerstand: Das ist der Plan für die Geisterflächen am Velodrom

Und aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

"Finale Berlin" – Erinnern an das Kriegsende vor 75 Jahren in Friedrichshain-Kreuzberg

BVV tagt am 29.4. mit weniger Verordneten und der Presse in einer Sporthalle

Immobilienfonds setzt Buchhandlung Kisch&Co vor die Tür

Schnellbau des 4,5 Kilometer Pop-up-Radwegs am Kottbusser Damm gestartet

Kopf aus, Stift aufs Papier beim Online-Kurs "Gedankenkritzeleien"

Wasser für die Kaulquappen vom Viktoriapark! Neunjähriges Mädchen schreibt offenen Brief

WelcomeCamp findet im Juni digital statt

