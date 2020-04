Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 206.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles, Historisches und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

75. Jahrestag des Kriegsendes in Europa, ein Schwerpunkt im Newsletter mit folgenden Themen: +++ Als die Wehrmacht in Karlshorst bedingungslos kapitulierte +++ Museum Karlshorst muss Festakt zum Kriegsende absagen und öffnet Online-Ausstellung zum Thema +++ Der Regierende Bürgermeister Michael Müller eröffnet die Ausstellung in Karlshorst "im kleinen Kreis" +++ Wo kam die Rote Armee 1945 zuerst in Berlin an? War es ein Haus in Marzahn - oder doch eines in Lichtenberg? +++ Weitere Themen diesmal unter anderem:

Coronavirus-Update für den Bezirk Lichtenberg

Fußball, wo einst Lenin stand

Die neue Beauftragte für Menschen mit Behinderungen ist da

Tierpark öffnet wieder

125 Jahre Karlshorst-Festwoche abgesagt

Verstärkung für Tischtennis-Frauen: Meister TTC Eastside holt Spitzenspielerin des Vizemeisters

Mehr als eine Verdopplung der Anträge auf Arbeitslosengeld II erwartet

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Corona-Updates: Spielplätze, Sportvereine und Bibliotheken öffnen wieder

Saison für Freibäder und Strandbäder könnte ausfallen

Bezirke wollen Gratismasken für Bedürftige verteilen

75. Jahrestag des Kriegsendes: Erinnerungen an die Opfer von Rahnsdorf

Mehr Wasser für die Jungbäume

Mutzenbacher-Wirt gibt Restaurant am Krossinsee auf

Ruderfähre Rahnsdorf verschiebt Saisonbeginn

Cabuwazi-Zirkus verrät Zaubertricks

