Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Die entscheidende Woche: Vor 75 Jahren eroberte die Rote Armee Spandau. Und die Museumschefin zeigt uns im Newsletter den Kriegsverlauf Tag für Tag, Ortsteil für Ortsteil. In unseren Bezirks-Newslettern (siehe auch die anderen beiden Bezirke heute, etwas weiter unten) werden wir heute und in den kommenden Wochen immer wieder an das Kriegsende und die Befreiung von der Nazi-Herrschaft erinnern. Weitere Themen im Spandau-Newsletter unter anderem:

Ohne Ende Schlangen am BSR-Hof: Werfen jetzt alle ihren Dreck in den Wald? Hier kommt der Müll-Report vom Stadtrat

Gehaltsverzicht in der Corona-Krise: Das schreibt mir der Bürgermeister (und was verdient der eigentlich?)

DLRG startet Not-Betrieb: "Auch im Boot müssen wir Abstand halten.."

Corona-Hygiene an den Schulen: Lehrer im Frust, CDU voller Fragen

Igitt! Kaputte WC-Leitung zerstört DLRG-Station am Glienicker See - wer rettet jetzt die Retter?

Speedboote auf der Havel: Das AfD-Verkehrskonzept im Vergleich

Wie meine Mutter von falschen Polizisten ausgetrickst werden sollte

P+R-Dilemma am Stadtrat: Der Senat bewegt sich kein Stück

Ausflugsziel: Meine Top 10 von Seeburg

Rätsel gelöst: Wo war die Berliner Brücke?

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Vor 75 Jahren: Am 23. April begann der Einmarsch der Roten Armee in Lichtenrade

Bis zum Ende ein barbarisches Regime: Der Sozialdemokrat Friedrich Küter überlebte die KZ-Haft nicht

Ämter geschlossen: Was machen die Mitarbeiter stattdessen?

Lockerungen der Regeln: Wann machen die Bibliotheken auf?

Fit im Homeoffice: Koordinationsübung

Vorbereitung auf die Öffnung: Das Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule

Waffengeschäft an der Potsdamer Straße: Protest in Nord-Schöneberg

U 4 in der Diskussion: SPD für eine Verlängerung der Linie bis Friedenau

Livestreaming und Onlineführungen: Kulturangebote im Bezirk

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Am 21. April vor 75 Jahren: Als die Rote Armee Marzahn erreichte - und damit auch Berlin

Saubere Sache: Marzahner Medizintechnik-Hersteller beliefert Covid-19-Klinik auf dem Messegelände mit Hygienegeräten

Debatte trotz Distanzierung: Wann kann die Bezirksverordnetenversammlung wieder tagen?

Einnahmequellen weggefallen: Kinderbauernhof sendet Hilferuf

