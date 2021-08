Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Masha Slawinski:

Eine furcheinflößende Sporlehrerin ("Nicht planschen, schwimmen!") hat unserer Autorin den Spaß am Schwimmen ein wenig verdorben. Es geschah in der Schwimmhalle an der Holzmarkstraße, sie erinnert sich nicht ganz so gern. Trotzdem ist Schwimmen ein wichtiges Thema in ihrem Newsletter und zwar: Schnell, günstig, nachhaltig: Neue Halle beim Prinzenbad vor der Eröffnung. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update für den Bezirk: Vierte Welle, Impfen, Ende kostenloser Gratistests

Bestattung von Ben Wagin für den 15. August angedacht

Beginn der Briefwahlen

Nachbarschaft: Seit 80 Tagen Kleinodien am Mehringdamm

Der Forckenbeckplatz bekommt sein Wahrzeichen zurück

Warum das Pho House in der Neuen Bahnhofstraße geschlossen hat

Endlich wieder Fußball auf dem "Metro-Himmel"

Jugend und Politik diskutiert mit Pascal Meisner

Queerspiegel knackt 10.000 Abonnent*innenmarke

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Mauerbau: Wie Hartmut Richter durch den Teltowkanal in die Freiheit schwamm

Sein Wunsch an junge Leute: „Nicht auf vermeintlich einfache Lösungen reinfallen – weder von rechts noch von links”

Auftakt des Straßenwahlkampfs mit “Der Partei”: “… geht doch zu Butter Lindner”

„Ich will etwas Besonderes daraus machen”: Ortstermin mit Investor Christian Gérôme am ehemaligen Güterbahnhof Zehlendorf

Weiße Bäke: Unbekannte kippten Dispersionsfarbe in das Steglitzer Flüsslein, LKA ermittelt

Warum nicht auch am Schlachtensee eine Station für Lebensretter? Und Toiletten!

Mahnung zur Weltkulturerbe-Debatte: Bruno Taut meldet sich aus dem Grab zu Wort

16 Komponisten und eine Komponistin an drei Tagen: Festival „Musik im Exil”

Zitronen, Schnecken, Senioren: Leben in “Murcia”, dem Garten Europas

Teqball, Kung Fu und Rollstuhlbasketball: Familiensportfest im Stadion Lichterfelde

Baywatch am Wannsee – Wettkampf der Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer

Abzugeben: Nussbaumholz für Liebhaber

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Nach Benennung des Siegerentwurfs: Wie geht’s weiter mit dem Bau des „Pankower Tors“?

Berlins heftigste Tramlinie: Darum ist die M4 so häufig unterbrochen

In Pankow und Prenzlauer Berg: Bezirksamt zieht Vorkaufsrecht für zwei Mietshäuser

Umbau oder Abriss? Die ersten Zwischenentwürfe für den Umbau des Jahn-Sportparks sind da – mit überraschenden Ergebnissen

Jahrelange Posse um Straßenumbau in Karow: Ist das Bezirksamt wirklich „nicht arbeitsfähig“?

