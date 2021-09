Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Am Montag, dem Tag nach den Bundestags-, Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen in Berlin haben wir Ihnen aus allen zwölf Bezirken Extra-Newsletter mit Ergebnissen und Analysen geschickt, jetzt schreiben wir die Geschichte dieser Wahlen in unseren regulären Newslettern fort: Zum Beispiel mit der Frage, welche Neuköllner Kandidat:innen noch den Einzug ins Abgeordnetenhaus geschafft haben – und welche nicht mehr dabei sind. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Neuer Zaun soll Falschparken in der Schillerpromenade verhindern

Keller von Gewobag-Haus modert vor sich hin

So viele Sperrmüllfeste gab es in den vergangenen Jahren

Youtube-Reportage zeigt anderen Blick auf die Highdeck-Siedlung

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Nach der Wahl: Burkard Dregger und Emine Demirbüken-Wegner von der CDU abgewählt – Sozialdemokraten Bettina Wegner und Jörg Stroedter deren Nachfolger im Abgeordnetenhaus

BVV mit drei möglichen Koalitionen: CDU-Mann Michael Wegner könnte Frank Balzers Nachfolger als Bezirksbürgermeister werden, Chancen für SPD-Kandidat Uwe Brockhausen aber besser

Eltern der Otfried-Preußler-Grundschule gehen auf die Barrikaden: Lehrer und Erzieher fehlen, Stand der Digitalisierung miserabel

Neuer Vorstand im Frohnauer Centre Bagatelle

Es wird kälter – wo kann man noch baden?

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Jüngste Abgeordnete June Tomiak verliert Sitz im Abgeordnetenhaus und mehr Wahl-Nachlese

Ufer am Plötzensee wird renaturiert

Finanzregelungen des Senats nicht eingehalten: Bezirk muss 50.000 Euro Strafe zahlen

Bezirk scheitert mit Vorkaufsrecht in der Alten Schönhauser Straße 26

Lesbenwohnprojekt lädt zum Kiezfest ein

Familiennacht in der Stadtbibliothek Berlin-Mitte

