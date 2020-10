Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 226.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Es riecht nach Abenteuer“: Eine Baustelle schneidet die Enklaven Steinstücken und Albrechts Teerofen von Berlin ab – eine Zumutung, finden zwei Anwohnerinnen, die von Berlin über Potsdam nach Berlin fahren müssen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Coronavirus-Update für den Berliner Südwesten

Südwest-CDU muss 12.500 Euro Strafe für eine nicht angegebene Plakat-Spende bezahlen: Jetzt steht in der doppelten Plakat-Affäre das Jahr 2011 im Fokus

Bei der Bezirks-CDU wurde gewählt: Thomas Heilmann ist Direktkandidat für den Bundestag, Bildungsstadtrat Frank Mückisch tritt nicht wieder an, mit 75,1 Prozent wurde Cerstin Richter-Kotowski wieder als Bezirksbürgermeisterin nominiert

Wie leben und was wünschen Seniorinnen und Senioren im Bezirk? In einer groß angelegten Studie werden 20.000 Einwohner ab 65 Jahren befragt

Von Kiezkultur bis dezentrale Kulturarbeit: Wie Künstler im Südwesten gefördert werden

Er ist pink: Ein alter „neuer“ Bücherbus aus Salzburg rollt bald durch Steglitz-Zehlendorf

Bilder vom Steppengarten in Schlachtensee: Die Ausstellung „Unverfügbar“ im Europäischen Monat der Fotografie

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

60 Millionen Euro, 6 Brücken, 1 Park: Der Fahrrad-Plan für den „Panke Trail“ steht

Ein "Baumgipfel" soll Pankows Straßenbäume retten

Eklatanter Spielplatzmangel: Berlins größter Bezirk hat kein Geld und keinen Platz für Kinder

Zwei Meter? Grüne fordern breitere Radwege an Bergen

Corona-Hilfe für die kalte Jahreszeit: Bezirksamt erlaubt Heizungen und Zelte für Außen-Gastronomie

Jahn-Sportpark: LSB-Funktionär kritisiert Grüne und Linke für Widerstand gegen Stadion-Abriss

Hoffnung für lärmgeplagte Gewerbegebiets-Anwohner

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Anstehende Räumung des Hausprojekts Liebigstraße 34 – ein Kiez im Ausnahmezustand

SPD und FDP fordern Rücktritt von Baustadtrat Florian Schmidt

Bezirksamt setzt bei Corona-Kontaktnachverfolgung auf ziviles Personal

SPD und CDU wollen Bundeswehr-Hilfe im Ausschuss für Soziales diskutieren

Crêpe-Café "Viktoria" auf dem Kreuzberg eröffnet – Pächter Michael Schläwicke im Interview

Neue Pläne für die Gerhart-Hauptmann-Schule

Gegen das Vergessen: 17 weitere Stolpersteine im Bezirk

"European Month of Photography" in Friedrichshain-Kreuzberg

Kreuzberger Weintraubenernte

Friedrichshainer Sportverein sucht (Online-)Schachbegeisterte

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.