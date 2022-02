Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 260.000 Mal abonniert. Mit mehr als 34.700 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Wie ein abgestürztes Ufo wirkt die zusammengesunkene Stahlkonstruktion nahe dem Heizkraftwerk Charlottenburg. Tatsächlich handelt es sich um einen Teil des früheren Öltanklagers zwischen der Straße Am Spreebord und der Quedlinburger Straße. Die ehemalige Eigentümerfirma lasse derzeit alle Tankbehälter und dazugehörige technische Anlagen abreißen, sagt Baustadtrat Fabian Schmitz-Grethlein (SPD). Dazu habe sich das Unternehmen gegenüber einer Projektgesellschaft verpflichtet, die das Grundstück gekauft hat und dort ein Wohnquartier plant. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

2G-Coronaregel soll weitgehend aufgehoben werden

Warum der extrem hohe Inzidenzwert im Bezirk trügt

Gericht kippt Pläne für den Westkreuzpark – und nun?

BVV-Themenvorschau: Linke fordern Kommission zum Umgang mit problematischen Straßennamen

Streit um Milieuschutzgebiet geht weiter

Bauarbeiten im Zentralen Omnisbusbahnhof dauern bis 2023

Messe Berlin startet Jubiläumsjahr

Schauspieler und Synchronsprecher feiert 95. Geburtstag

Kiezkamera: Öltanklager weicht Wohnungsbauprojekt

BVG will den U-Bahnhof Kaiserdamm endlich barrierefrei machen

