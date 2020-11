Nach den TXL-Fliegern kommen jetzt die Abrissbagger. Am Wochenende gab's Sekt, Tränen und Feuerwerk in der Spandauer Einflugschneise. Jetzt gibt es neuen Krach: die Bauarbeiter rücken mit immer schwererem Gerät an.

Die neue Wasserstadt in Spandau mit 2500 Wohnungen wird noch schneller wachsen. Neben der Wasserstadtbrücke ist das erste Hochhaus mit 16 Etagen in Planung. Und auch an der Rhenaniastraße 35 kündigen sich die Bagger an: Gebäude, Industrieanlagen und Asphalt sollen abgerissen werden („ab Februar 2021, bis April 2022“).

Dieser Termin geht aus der ganz frischen Ausschreibung der Gewobag um Snezana Michaelis und Markus Terboven hervor, über die jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichtet: hier der Link.

Damit ist das Spandauer Gewerbeviertel endgültig Geschichte. Dort hatten Möbelhändler, Autoschrauber und ein BMW-Club seinen Sitz. Manche Firmen fühlen sich vom Senat rausgeworfen. Der Abriss gehört zum dritten Teilprojekt. Auf der Ecke enstehen die nächsten 1000 neuen Wohnungen bis 2025.

Hollywood und Hochzeiten: Was wird aus der Firma „Traditionsbus“? So heißt die Firma von Stefan Freytag, die gleich nebenan an der Daumstraße ihren Sitz hat. 60 historische BVG-Busse stehen dort in den Hallen; 14 sind sogar zugelassen – sie fahren zum Beispiel auf der BVG-Ausflugslinie über Heerstraße und Havelchaussee zur Pfaueninsel. Vermietet werden die Oldtimer aber auch an Hollywood und Hochzeiten. Seit 2005 hat das Unternehmen in Spandau seinen Sitz.

Sogar mit Tagesspiegel-Reklame. Auch dieses wunderschöne Exemplar gehört zur Flotte. Foto: Traditionsbus

„Unser Mietvertrag wurde um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2021 verlängert“, erzählt Freytag auf Anfrage dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Und danach?

„Das Zentrum für Industriekultur kümmert sich derzeit um uns und spricht die unterschiedlichsten Berliner Verwaltungen an, ob es nicht vielleicht doch irgendwo ein Plätzchen für uns gibt. Aber auch wenn es dieses geben sollte, bleibt weiterhin die Frage: Wie sollen wir das bezahlen? Denn so günstig wie jetzt werden wir wohl nie wieder eine Unterstellmöglichkeit in Berlin und auch nicht im Umland finden. Wir denken schon über eine neue Namensgebung wie „Traditionsbus Uckermark“ nach…“

Am Wochenende waren die Busse ebenfalls im TXL-Einsatz: auf Abschiedstournee in Tegel. Hier Fotos von den Raritäten aus Spandau. Und hier noch mehr Historie zum Berliner Busklub im Spandau-Newsletter

