Abschied von einem besonderen Obsthändler in Berlin-Lankwitz „Menschen, die alleine sind, brauchen jemandem, mit dem sie quatschen können“

Er ist ein Garant für Zufriedenheit: Seit 1996 versorgt Mehdi Salmani Edrissabadi die Nachbarschaft am Kamenzer Damm in Lankwitz mit Obst und Gemüse, später auch mit Büchern, Kaltgetränken und Cappuccino. Erst stand der gebürtige Iraner mit einem Stand auf dem Gehweg vor dem Einkaufszentrum, dann zog er in einen Laden in der Passage. Zwei Umzüge später ist sein Laden – weit mehr als ein Obst-Geschäft oder ein Café – zu einem Treff- und Anlaufpunkt im Kiez geworden. Mehdi Salmani Edrissabadi zählt nun 72 Jahre – am kommenden Sonnabend, 23. September, schließt er sein Geschäft und feiert Abschied.