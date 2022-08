Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Sind E-Scooter eine Alternative zum Auto oder ein Ärgernis? Diese Frage beschäftigt nun auch die Bezirkspolitik. Für die nächste Sitzung der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf am 1. September liegt ein Antrag vor. Er stammt ursprünglich von der Grünen-Fraktion, aber auch die SPD und CDU sind ihm schon in den Ausschussberatungen beigetreten. Das Bezirksamt soll prüfen, wie es verhindern kann, dass falsch abgestellte Leih-E-Roller und Leihfahrräder die Fußgänger:innen auf Gehwegen behindern. Zu den Ideen gehören "eigene Abstellflächen für Sharingdienste am Fahrbahnrand". Außerdem könnten störende Fahrzeuge umgesetzt und die Kosten den Verleihfirmen in Rechnung gestellt werden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wie lange wird im U-Bahnhof Bismarckstraße noch gebaut?

Neue Parkgebührenzonen, Energiesparmaßnahmen und eine Beauftragten-Stelle für queeres Leben – unsere Vorschau auf Themen der BVV

Bürgerbeteiligung bei geplantem „Stadteingang West“

Ehrenamtliche zeigen zauberhafte Physik-Versuche in Schulen

Lange Nacht der Museen

Freikarten für Soulkonzert

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.