Polizei geht gegen Rodelvolk vor. Verschneite Grüße vom Hahneberg in Berlin-Staaken, wo die Massen seit den 70ern mit Schlitten und Skiern hinabsausen. Doch die Laune tief im Berliner Westen ist frostig: Das Rathaus rief die Polizei am Wochenende um Hilfe. Darüber berichtete der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe.

Der Grund: Naturschutz. Stadtrat Andreas Otti, AfD, zuständig fürs Umweltamt, mahnt: „Nicht überall, wo es einen Hügel gibt, ist auch das Rodeln erlaubt.“ Das Rathaus habe Verständnis für den Bewegungsdrang, aber doch bitte nicht auf Wiesen, die für Käfer, Zauneidechsen und seltene Pflanzen reserviert wird. Das ist ein Naturschutzgebiet - und das ist offenbar vielen Menschen nicht klar. Das zeigen auch Leserbriefe an den Spandau-Newsletter.

Andererseits blieb es bei Uneinsichtigen nicht nur bei strengen Worten: "Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, welche nun vom Umwelt- und Naturschutzamt bearbeitet werden." Die Behörde werde verstärkt kontrollieren und wieder die Polizei rufen.

Ist das alles übertrieben? „Nur Schnee alleine kann die Pflanzendecke im Winter schützen. Wird der Schnee festgetreten, schädigt dies die Vegetationsdecke mit schlimmen Bildern, die man sonst von übernutzten Ski-Hängen in den Alpen kennt“, schreibt das Umweltamt. Am Ende wird viel gemeckert - sogar von den Ziegen und Schafe: Die finden im Frühjahr nichts zu futtern auf den Wiesen.

Der Berg wurde in den 70er Jahren aufgeschüttet und hat eine Höhe von rund 60 Metern über der Heerstraße.

Heißer Tipp für den Schneespaß: „Wo ein Zaun ist, haben Freizeitnutzende generell nichts verloren.“ Andernfalls Guten Rutsch! Quelle: Rathaus

Der Autor des Spandau-Newsletters (und Bastler dieser Fotostrecke) wollte auch mal aufs Bild und fragt: "Haben Sie haben noch mehr... Foto: André Görke

Kein Problem ist dagegen das Rodeln auf der alten Schneepiste am Hahneberg. Die ist lang und führt fast einmal um den Berg herum (unter dem Schnee sind auch keine Gräser, sondern Pflastersteine). Viele Tipps, viel Historie und viele Fotos vom Berg finden Sie im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau unter diesem Link. Viel Spaß beim digitalen Ausflug.

[12 Berliner Bezirke, 12 Tagesspiegel-Newsletter - kostenlos und Bezirk für Bezirk hier: leute.tagesspiegel.de]

Noch mehr Fotos aus Staaken. Newsletter-Leser haben auf dem Dachboden gestöbert und zeigen im Tagesspiegel ihre kostbaren Fotos vom Hahneberg - aus der Luft und auch vom einstigen Mauerstreifen. Hier der Tagesspiegel-Link. Und hier finden Sie mehr zur endgültigen Teilung Staakens vor 70 Jahren.

Sie möchten mehr aus Berlin-Spandau lesen? Gerne. Hier die aktuellen Themen im Tagesspiegel für Berlin-Spandau.

- Rathaus ruft Polizei nach Staaken: Rodelverbot am Hahneberg

- Stadtrat nennt Straßenbaustellen 2021 – Straße für Straße im Spandau-Newsletter

- 100 brennende Autos in Spandau: Die Statistik, die Täter, die Gründe

- Valentinstag: Paartherapeut aus Kladow über Spandauer Ehepaare und Corona-Tipps

- Krisengipfel zum Glienicker See: Die Forderung der Anwohner, die Debatte der CDU

- Update 2021: So steht es um Hochzeiten am Havelufer, in Gatow, auf der MS Heiterkeit

-

- Neue Schule an der Heerstraße: Der Zeitplan des Bürgermeisters für West-Staaken

- Ärger in der Gartenstadt Staaken: Schulleiterin will endlich Tempo für Zeppelin-Grundschule

- 40 Jahre Frauen in der Feuerwehr: Staaken schrieb in West-Berlin Geschichte

- „Der Priester lebt heute auf Hawaii“: Newsletter-Leser über die einstige Soldaten-Kirche der Briten

- Was passiert am alten Krankenhaus Hohengatow? Antworten von Vivantes, Bim und Bürgermeister

- Schiffe, Shell und der Karlsruher SC: Sport in Spandau

- Wird die BVV etwa doch digital? Neuigkeiten von den Grünen

- Spandau, du alte Weinstadt: Weinmeisterhöhe, Weinbergshöhe, Weinmeisterhorn

- Und natürlich Showdown bei der SPD: CSO Spandau statt CSI Miami

- Gutspark Neukladow: Pläne für 15-Mio-Baustelle werden konkreter, doch Nutzer sind zerstritten

Mehr zum Thema Vom Europa-Center zur Heerstraße Die kleine Geschichte einer langen Brücke

Einmal pro Woche informieren Sie ausgewiesene Kenner vom Tagesspiegel über Namen und Nachrichten, über alles, was in Ihrem Bezirk läuft - mit vielen exklusiven Nachricht konkret vor Ort. Und sie geben persönliche Tipps für Restaurants, Kultur und Events. Die Bezirksnewsletter kommen mittlerweile auf über 235.000 Abos und damit ein Vielfaches an Leserinnen und Lesern. Suchen auch Sie sich Ihren Bezirksnewsletter einfach aus.