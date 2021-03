Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 243.000 Mal abonniert. Mit mehr als 32.600 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Sportler ignorieren laut Bezirksamt Corona-Regeln und werden aggressiv. "Es ist eine Katastrophe, was einige Vereine sich erlauben", sagt die Charlottenburg-Wilmersdorfer Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). In der jüngsten Sitzung des bezirklichen Sportausschusses berichtete sie über den aggressiven Umgang mancher Vereins- oder Individualsportler mit Sportwarten ihres Amtes, wenn diese auf die Vorschriften in der Coronakrise hinwiesen. Außerdem "leugnen Vereine Verstöße". Wir beleuchten das Thema ausführlich im Newsletter, natürlich auch aus Sicht des Sports. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Wie eine Profi-Tänzerin mit der Pandemie zurechtkommt

Bahn bremst geplanten Westkreuzpark aus – angeblich braucht sie die Brache noch

Bezirksverordnete fordern Wochenmarkt auf dem Lehniner Platz

Gemeinde der Gedächtniskirche trauert um Pfarrer Knut Soppa

Gratis-Tickets für zweite virtuelle Führung durch Grunewald

Obdachlose fotografierten die Stadt

Gedenkstätte plant Ausstellung über das Reichskriegsgericht

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.