Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

"Das ist meines Erachtens ein Desaster mit Ansage", schreibt Andreas Berg zu den rasant steigenden Infektionszahlen in Neukölln. Berg ist Teil der AG Wohnumfeld, die sich für eine kiezverträgliche Nutzung des Reuterkiezes einsetzt. Laut Berg würden viele Wirt*innen gegen das Sondernutzungskonzept verstoßen. "Ende August war die Situation in Weser- und angrenzenden Straßen so eskaliert, dass nun von beiden Seiten her (Unter- und Oberstreifen) die Außengastronomie die Gehwege komplett versperrte - von Abstandsregeln keine Spur", schreibt Berg. Mehr zur Situation in Nordneukölln lesen Sie im Newsletter.

Außerdem:

Außerdem: Heizpilze, größere Außenflächen: Bezirksamt beschließt Sonderregeln für die Gastronomie

Ryotaro Chikushi will das ehemalige C&A an der Karl-Marx-Straße in ein Zentrum für lokalen und internationalen Austausch verwandeln

Zahl der Corona-Fälle an Neuköllner Schulen steigt weiter drastisch - auch Rütli-Schule schickt Schüler*innen ins Homeoffice

Wie es mit dem ehemaligen Garten der Carl-Legien-Schule weitergehen soll

Staatsanwaltschaft entscheidet: AfD-Bezirksverordnete "Nazis" nennen fällt unter Meinungsfreiheit

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Sophie Rosenfeld:

Pantoffel-Boom durch Home-Office? – Ein Interview

Neugestaltung der Mühlendammbrücke gestoppt

Radschnellweg durch Mitte

Bezirksamt Mitte sucht Mitglieder für Beteiligungsbeirat

Entfernung einer „Trostfrauen”-Statue gefordert

Das Himmelbeet geht in die Verlängerung

Pilecki-Institut zeigt Ausstellung über seinen Namensgeber

Süßes oder Saures im Legoland

Neueröffnung: Frittenwerk kommt nach Berlin

Eislaufsaison startet Mitte Oktober

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Irmela Orland – eine Pfarrerin kämpft gegen das skandalöse Vergessen tausender NS-Opfer

Radfahrer contra Fußgänger: Einer kommt unter die Räder

Tegeler Ruderer bei der Europameisterschaft mit Gold im Deutschland-Achter

Reinickendorfer CDU bestimmt ihre Kandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus

Ärger über nächtliche Krawalle am Tegeler Hafen – sind Polizei und Ordnungsamt machtlos?

