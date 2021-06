Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen fünf Jahre erscheinen und berlinweit rund 250.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Dass beim Fußball die Zusammensetzung der Teams ständig wechselt, ist beklagenswert, weil wenig identitätsstiftend, aber bei Profis wie Amateuren längst gang und gäbe. Vereinstreue ist ein Mythos aus Uwe Seelers Zeiten. Dass aber gleich ganze Kindermannschaften samt Trainern von einem Verein zum anderen wandern, ist dann doch zumindest noch ungewöhnlich. So geschehen zwischen Borsigwalde und Hermsdorf. Und deshalb gibt es Ärger, bei dem sogar die Politik eine Rolle spielt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Eine Schulleiterin zieht Corona-Bilanz: Die Solidarität hat uns getragen

Asphalt auf statt Pflaster: Gut für Radfahrer, schlecht für die Umwelt?

Wenn der Regen kommt: Zwei Seen und vier Becken sammeln auch viel Schmutz

Ferientipps für Kinder – Abenteuer muss nicht teuer sein

Waidmannslust: Ein Platz sucht seinen Namen

Masha Slawinski schreibt aus NEUKÖLLN:

Initiative "Karlsgarten" fordert Rechtsabbiegeverbot auf der Hermannstraße

Immer wieder parken Autos auf dem Bürgersteig des Koppelwegs

Anfrage zu Mülleimern in Neukölln

Tipps gegen die Hitze

Tropische Sommernächte lockten Partyfreudige in die Parks

Nachbarschaft: Die AG Wohnumfeld hat eine Skulptur aus Müll gebaut

Songslam und Freiluftkino im Britzer Garten

Rückblick auf 48 Stunden Neukölln

Das Deutsche Chorzentrum in der Karl-Marx-Straße wurde am Montag eröffnet

Geschützter Radweg im Reuterkiez eingeweiht

Festliche Lesung der Stadtbibliothek Neukölln: Dienstjubiläum von ehemaliger Leiterin Helene Nathan

Zu Besuch im Podcast des Neuköllner Gesundheitsamts: Noah Adler, Entwickler der Webseite Coronaport

Neuköllner Fotowettbewerb: Blick auf das Klohäuschen

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Joana Nietfeld:

Ein Erstwähler gefunden - weitere gesucht

Projekt HoGA Next will junge Menschen für Hotellerie- und Gastronomie begeistern

Alte Schönhauser Straße 26 droht der Verkauf

Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche

So verlief die Schwerpunktimpfung im Soldiner Kiez

Ab 9. Juli hält die U5 auch an der Museumsinsel

Zwei Häuser im Wedding gerettet

Schießerei im Wedding – drei Männer schwer verletzt

Haus der Kulturen der Welt rekonstruiert Tatorte im Ausstellungsraum

Berliner Filmmuseum zeigt neue Ausstellung

„Das Rathaus Wedding. Ein neues Rathaus für einen neuen Bezirk” - Neue Sonderausstellung im Mitte Museum

Biertrinken mal anders

Beobachtungen eines Ur-Berliners

