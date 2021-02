Unsere Newsletter sind berlinweit knapp 239.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Die Debatte um den Discounter in der Markthalle Neun ist noch nicht vorbei. Am Montag veröffentlichte Aldi Nord eine Stellungnahme mit dem nachdrücklichen Titel "Aldi will bleiben". Entgegen einer Mitteilung des Bezirksamtes vom Dezember, wonach Aldi in der aktuellen Ladenfläche "keine Perspektive" sehe, wolle der Discounter sehr wohl dort bleiben, bis sich eine realistische Alternative im Kiez bietet.

Außerdem geht es um diese Themen:

Modellprojekt Bergmannkiez beginnt mit "verkehrlicher Neuorganisation"

Unterwassermüll in der Spree oder über die Untiefe der Unzuständigkeiten

"Die Einhaltung von zentralen Menschenrechten in der Lieferkette von Produkten ist leider noch keine Selbstverständlichkeit" – ein Gespräch mit Helena Jansen, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik im Bezirksamt

Friedrichshain-Kreuzberg hat die höchste Späti-Dichte Berlins

"To go" Box mit Scones und Cream Tea für Zuhause

Einbruch im Akrobatik-Zentrum TiB

Neuer Verein startet Spendenaktion zur Förderung von Metal, Rock und alternativen Kulturformen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Leser kürt Newsletter zur „besten Bezirks-dpa”: Dank an das Netzwerk der Korrespondenten – an Sie!

„Behrings Diagnose”: Den Kiosk vor dem Zehlendorfer Krankenhaus gibt es schon seit 32 Jahren, bald übernimmt Thomas Gohr den Kieztreff

Umfrage im Südwesten: Große Angst vor Corona und hohe Unterstützung für den Lockdown

Spender retten Vogelpark Teltow vor dem Aus: Seit Dienstag ist wieder geöffnet

ICE im Vorgarten: Das „advanced TrainLab” rollte durch Lichterfelde

Die Kuh ist noch nicht vom Eis: Aber der Rumpelbasar Zehlendorf übersteht den Februar

Steigender Bedarf: Im Bezirk fehlen bis 2030 mehr als 2.170 Radparkplätze

„La Mer”: Ein ozeanischer Theatertipp für Familien

Gesprächsreihe: Barrierefrei Wohnen in Zehlendorf

Im “Lebensanzug mit Auftriebseffekt”: Teltower Feuerwehr übte am Teltowkanal die Rettung aus dem Eis

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Das Grünflächenamt ist zugleich Ankläger, Richter und Henker“: Naturexperte fordert weniger Baumfällungen in Pankow

Geldsorgen und Hoffnungslosigkeit: Die Corona-Krise trifft Menschen in Pankow besonders hart

Weißensee kriegt neue Spielplätze: Initiative fordert mehr Tempo vom Bezirksamt

Velodrom an der Landsberger Allee: Erstes Impfzentrum in Pankow eröffnet

U-Bahn-Ausbau: Kommt nach der U7 auch Pankow dran?

"Abzocke": Ärger um Knöllchen auf Supermarkt-Parkplätzen

Neue Geflüchteten-Unterkunft in Weißensee ist fertig

Proteste und Flächenmangel: Bleibt das Hundeauslaufgebiet Arkenberge doch?

Rekord-Bucher: Herthas jüngster Torschütze Luca Netz stammt aus Pankow

