Da steht er vor dem Brandenburger Tor, der Leierkastenmann, um den sich sonst die Touristen scharten. Aber dann kam die Pandemie und Milos Kozon aus Berlin-Reinickendorf war plötzlich alleine vor dem Brandenburger Tor, denn Touristen waren keine mehr unterwegs, und selbst, wenn Berlinerinnen und Berliner ihm gerne zugehört hätten – stehen bleiben in Gruppen war ja über viele Monate hinweg nicht erlaubt.

Dann packte er seine Sachen traurig zusammen und fuhr nach Hause, wo seine Frau und die drei Kinder auf ihn warteten. Es waren Monate, in denen die Einnahmen rapide zurückgingen. Leierkastenmänner leben davon, dass Menschen stehen bleiben, zuhören, sich von der Musik begeistern lassen und Geld spenden. Kinder werden vorgeschickt und legen stolz-verlegen Münzen auf einen Teller, der auf dem Leierkasten steht. Und der Leierkastenmann senkt dankend den Kopf und lächelt die Kinder an … das sind Erinnerungen, die bleiben.

Natürlich kann man den Leierkastenmann auch für Veranstaltungen buchen, dann hat er seinen Stundensatz – aber wenn keine Veranstaltungen sind? Keine Vereinsjubiläen, bei denen sich in Berlin ein Leierkasten immer gut macht? Wenn er bei keiner Hochzeit spielen darf, weil es keine Hochzeitsfeste mehr gibt? Wenn außer dem Brautpaar und dem Standesbeamten und den zwei Trauzeugen niemand zuhören kann, denn das sind ja schon fünf, und natürlich aus mehreren Haushalten.

Nein, es war keine schöne Zeit für den 43-jährigen Milos Kozon aus der Slowakei, der seit 21 Jahren in Berlin lebt und seit acht Jahren von der Leierkastenmusik lebt. In den vergangenen zwölf Monaten kam er nur dank der staatlichen Nothilfen über die Runden. Dabei müssen sich ja auch die Anschaffungen amortisieren.

[Immer konkret: Dieser Text stammt aus dem Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel. Den gibt es jetzt kostenlos hier - leute.tagesspiegel.de]

So ein schöner Leierkasten wie der von Milos Kozon kostet glatte 13.000 Euro, hat er mir erzählt, als ich ihn fragte, wie es ihm so geht. Mit der Anschaffung des Instrumentes ist es ja nicht getan, erklärte er mir dann. Jede Rolle für die Musik kostet noch einmal 130 Euro, und wenn der Leierkasten einen Abend spielen soll, braucht man schon ein Dutzend Rollen.

Ich hatte ihn im Familienurlaub in der Hohen Tatra erwischt. Nun ist er wieder zu Hause, in der Nähe von Tegel, und wenn Sie ihn buchen wollen, dann schreiben Sie ihm eine Mail an leierkastenmannberlin@gmail.com. Und wenn Sie sich einstimmen wollen auf diese Ur-Berliner Art des Musizierens, dann gehen Sie einfach auf diesen Youtube-Link

[Schon über 250.000 Abos: Hier gibt es die Tagesspiegel-Newsletter für alle 12 Berliner Bezirke - jetzt kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Reinickendorf-Newsletter finden

- Tegel-Center: Erste Eröffnungen am 14. Juli

- Der Wolf kommt – aber wann?

- Die SPD, die Bootsstege und die Ufer von Havel und Nieder Neuendorfer See

- Parteiaustritte: Warum Alexander Kulpok der SPD den Rücken kehrte

- Tempo 30 auf dem Zabel-Krüger-Damm?

- Jazz in Wittenau, Mittelalter-Sound in Lübars – die Freiluft-Kultur ist wieder da

- Leierkastemann vom Brandenburger Tor: Milos Kozon aus Reinickendorf

- Reinickendorfer Füchse mit spannendem Jugendprogramm für die Ferien

- Und zum Schluss das Allerbeste: das Enten-Video - ein "Happyent" (sorry für den Kalauer)

Einmal pro Woche schicke ich Ihnen den Spandau-Newsletter per Mail zu - gebündelt und kompakt, mit vielen exklusiven Infos und Nachrichten, mit spannenden Leuten, die nicht nur meckern, sondern etwas bewegen wollen. Mit persönlichen Tipps und vielen Links und Terminen. Probieren Sie den Newsletter aus! Ich freue mich auf Sie.