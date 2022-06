Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 263.000 Mal abonniert. Mit mehr als 35.200 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Die Parkraumbewirtschaftung in Charlottenburg-Wilmersdorf soll auf das gesamte Gebiet innerhalb des S-Bahnrings ausdehnt werden. Die Umsetzung werde vier bis fünf Jahre lang dauern und im Juni 2023 am Prager Platz in Wilmersdorf beginnen, heißt es aus dem Bezirksamt. Ein Gutachten belege den Parkplatzmangel bis hin zu „Übernutzungen“ durch Falschparker. Die Installation der Parkscheinautomaten will Ordnungs- und Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüen) mit weiteren Maßnahmen verbinden – darunter Gehwegvorstreckungen, die Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtern. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

