45 schwimmende Bauminseln sollen südlich der Charlottenburger Mierendorff-Insel das Wasser der Spree reinigen und zusätzlich als "städtischer Ruhepol mit hoher Aufenthaltsqualität" dienen. Mit Ruderbooten aus einem nahen Verleih könnten Menschen dorthin gelangen, heißt es in einem Konzept der Architekten Mario Lindner und Philipp Kleihues. Das Projekt "Spreekreuz Inselpark" wird demnach etwa 300.000 Euro kosten. Es könne bis zum Sommer umgesetzt werden, falls das Bezirksamt grünes Licht gibt.

