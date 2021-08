Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Er gehörte von Beginn der Pandemie zu den engagierten und präsenten Medizinern in den Berliner Bezirken, trat unlängst sogar in der Heute-Show auf (was ihm Ärger im Amt einbrachte), lässt sich den Mund nicht verbieten und ist auch bei Twitter recht aktiv. Mit deutlichen Worten appelliert Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid jetzt an die 18- bis 35-jährigen: "Lasst euch impfen!" Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

60 Jahre Mauerbau: Der 13. August 1961 in Reinickendorf

Wochenende der offenen Ateliers: 93 Künstlerinnen und Künstler öffnen ihre Werkräume

Flughafen Tegel jetzt in Berliner Hand: Was hier besser als in Tempelhof gemacht wurde

Fest der 3000 auf der Startbahn: Ein bisschen Gaudi, ein bisschen Nostalgie und ein bisschen mehr Wahlkampf

Der Zaubergarten im AV-Kiez bleibt erhalten

Cité Foch: Die blauen Straßenschilder sollen bleiben, fordert nicht nur die FDP

Elisabethstift: was die Kinder in Hermsdorf und Lübars jetzt brauchen

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

„Spirale der Gewalt durchbrechen“: Was folgt aus dem Aufenthaltsverbot im James-Simon-Park?

Mitte vor den Wahlen: Fragen an die Parteien zum Thema Klimaschutz

Humanisten, Die Partei, Klimaliste: Diese kleinen Parteien wollen in die BVV einziehen

„Operation Himmelblick“: Ein Hochhausdach wird zum Kulturort

Viele Wiedersprüche gegen Schulplatzvergabe: Eltern wollen ihre Kinder nicht auf Grundschule am Wohnort schicken

Bezirksamt erlaubt Techno-Partys am Plötzensee nun doch

Pauline Faust schreibt aus NEUKÖLLN:

Mit Bezirksbürgermeister Martin Hikel auf der Suche nach illegalem Sperrmüll: 1,2 Millionen Euro zahlt Neukölln jedes Jahr für die Entsorgung

Emily Jürgens will die Rechte von EU-Bürger:innen stärken und für Volt in die BVV gewählt werden

Neuköllner Oper tritt auf dem Neuen St. Jacobi-Friedhof auf

Summen und Brummen im Kiez: Machen Sie mit beim Insektenzählen

Die Situation in der Hasenheide ist nicht wie im James-Simon-Park: Bezirksamt schließt nächtliche Absperrung aus

Das Gesundheitsamt ist mit seinem Pandemiepodcast „Feierabendfunk“ für den BdKom-Award nominiert

Evangelische Kirche gedenkt 60 Jahre Mauerbau

Brotbacken in Rixdorf

