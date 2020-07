Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 216.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Chemie-Klo im Landschaftsschutzgebiet und noch mehr Müll und Dreck und Lärm: Newsletter-Leser ärgerten sich über illegale Camper am Glienicker See. Stadträte handelten und installierten eine besondere Schranke. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

100-Mio-Baustelle am ICE-Bahnhof: Investor nennt im Tagesspiegel-Newsletter den neuen Zeitplan fürs Hochhausviertel

"Sonderpflanzung Spandau": Senat setzt 100 neue Bäume - Tagesspiegel-Newsletter nennt konkret alle betroffenen Straßen in der Landstadt Gatow

Gastro am Havelufer: Stadtrat spricht im Newsletter über den 1. Pop-up-Biergarten

"Sponsor zahlt Beiträge": Vereinschef vom SC Gatow freut sich über Corona-Hilfe

Kino mit Happyend? Open-Air-Kino baut gestohlene Skulpturen nach und zeigt sie im Newsletter

Hundegottesdienst steht fest: Dorfpfarrer nennt Details und Termine im Newsletter

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Neue interessante Firmen, ein spannendes Gebiet: Das Unternehmensnetzwerk Südkreuz

Was wird mit dem Mediencampus?: Pläne für den ehemaligen Flughafen

Die Siedler von Tempelhof: Ausstellung über den Wohnungsbau während der Weimarer Republik

Quereinstieg: Der Bezirk sucht Personal

Sag mir, wo die Blumen sind: Ordnungsamt kappte Pflanzen in Schöneberg

Es rollt langsam: Ausbau der Radwege

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Von der Grund- bis zur Hochschule: Mahlsdorf soll einen Bildungscampus bekommen - für 2000 Schüler*innen

Streitfall Bisamstraße: Wo die Debatte um Wohnungsbau und die wachsende Stadt konkret wird

Im September geht's los: Tischtennis-Frauen vom TTC Eastside bereiten sich auf die neue Saison vor

Wenn der tausendste Betonmischer kommt: Bonava-Bau an der Märkischen Allee schreitet trotz Pandemie rasch voran

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.