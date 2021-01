Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 236.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Neuer Imagefilm wirbt um Personal fürs Bezirksamt

Kiezgespräch: Bezirksamt postet auf Instagram

"Baustopp im Mittelalter-Dorf "Copnic"

Wichtige Bauprojekte gehen 2021 an den Start

Baustadtrat noch nicht amtsmüde

Tourismusverein feiert 30. Geburtstag

Bezirksverordnete verordnen Pilotprojekt: Leben ohne eigenes Auto

Bahnhofs-Schilder kommen ins Museum

Kunst-Interventionen im Treptower Park

Aus LICHTENBERG schreibt Masha Slawinski:

Update zum positiven Corona-Test in der BVV

Doch kein Aquarium an der Rummelsburger Bucht? Frist für Bauantrag von Coral World läuft im Juni aus

Nachbarschaft: Interview mit den Lichtenberger Architekturfotograf*innen Jennifer Bulla und Patrick Huth

Die Grünen haben ihre Kandidat*innen fürs Abgeordnetenhaus nominiert

"Fridays For Future" stellt Forderungen an den Bezirk

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.