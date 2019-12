Bekommt Berlin ein neues Denkmal in luftiger Höhe? Auf dem Drachenberg neben dem Teufelsberg in Berlin-Charlottenburg soll ein Denkmal an die „Trümmerfrauen“ erinnern. Diese hatten nach dem Zweiten Weltkrieg die Reste zerstörter Häuser in Berlin abgetragen - diesen Vorschlag macht jetzt die FDP-Fraktion im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Der Ort hat Symbolkraft: Aus dem Häuserschutt waren nämlich die beiden Trümmerberge im Grunewald entstanden. Die FDP fordert außerdem ein "Konzept für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität" auf dem beliebten Drachenberg.

Der Teufelsberg, mit 120 Metern der zweithöchste Berg der Stadt, wurde ab den 50er Jahren aufgeschüttet. Bekannt ist er vor allem durch die markanten Ruinen der ehemaligen Abhöranlage mit ihren weißen Kuppeln.

Das größte Berliner Bordell plant ein zweites Gebäude

Bezirk will den Fußgängertunnel am ICC mit neuen Nutzungen beleben

Bauprojekt am U-Bahnhof Spichernstraße kommt voran

Adventsmusik und Weihnachtsmärkte

Kreuzkirche feiert Jubiläum

