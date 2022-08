Hier noch ein Genuss-Tipp zum Spätsommer aus Berlins größter Fußgängerzone: In der Altstadt von Berlin-Spandau beginnt am Donnerstag das "Weinsommer"-Fest, das bei vielen Leserinnen und Lesern beliebt ist, weil es nicht so den billigen Kirmescharakter hat. Veranstalter ist Sven-Uwe Dettmann, der zehn Winzer vom 1.-4. September in die Altstadt holt („Echte Winzer, nicht Händler – die kennen ihre Trauben noch persönlich mit Vornamen!“). Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Den gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

„Nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause erwarten Sie nun wieder Winzer und Weinbauern unterschiedlicher Anbaugebiete aus Rheinland-Pfalz mit ihren erlesenen Tropfen, gekeltert und manchmal auch destilliert. Es kann vor Ort probiert und gekostet oder für zuhause bestellt werden. Dazu gibt es leckeren Flammkuchen, harte würzige Würste, schmackhafte Käsewürfel und französische Crêpes.“

Und Krimiautorin Anne Riebel aus dem Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt – sie hatte ich mal als „Weinkrimi“-Autorin im Tagesspiegel vorgestellt – kommt am Freitag und Sonnabend, 15 Uhr, auch zum Winzerfest. Hier noch fix die Öffnungszeiten des Weinsommers: Donnerstag 15-22 Uhr, Freitag und Samstag, 11-22 Uhr, Sonntag, 11-20 Uhr. Infos: partner-fuer-spandau.de.

2023 zieht der Weinsommer dann um, weil der Marktplatz der Altstadt ab dem Frühjahr neu gebaut wird. Einen neuen Ort gibt es auch schon: Das Winzerfest wird dann am Havelufer bei den Anlegestellen der Altstadt geplant.

Der Marktplatz in der Altstadt von Spandau. Foto: André Görke

Anlässlich des Weinsommers gibt es auch kleine Kulturevents, zum Beispiel in der schönen, alten Bücherei gegenüber dem Rathaus von Büchereichefin Ina Wolter. Zum Beispiel eine Weinlesung am Donnerstag. „Dunkelfelder oder ein bitterer Abgang“: Bei diesem Mordfall auf einem kleinen Weingut in der Südpfalz kommen nicht nur Krimifans, sondern auch Weinliebhaber auf ihre Kosten. Krimilesung mit Anne Riebel anlässlich des Weinsommers in der Altstadt. 1. September, 19 Uhr im Lesecafé der Bücherei. Anmeldung: 90279-5511.

Und am Freitag dann: „Was Frauen schon immer über Wein wissen wollten“. Lesung mit geführter Weinverkostung mit Sophie Houdayer („Auch Männer sind herzlich eingeladen!“). Freitag, 2. September, 19 Uhr. Telefon: 90279-5511.

[Schon fast 270.000 Abos: Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es jetzt ganz einfach hier - kompakt und gebündelt und einmal pro Woche kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke]

Hier die Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe des Spandau-Newsletters finden.

- Endlich mehr Hilfe für die Wasserschutzpolizei und erklärt Kosten und Sinn der neuen Jetski auf der Havel. Jahrelang jedenfalls hatten sich Newsletter-Leser:innen über Lärm und rücksichtslose Raserei auf der Havel beschwert, jetzt soll gehandelt werden. Denn Nachbarschaft, Naherholung und nicht zuletzt Wassersport stört das Gebaren auf dem Wasser.

- Stadtrat über neue Freizeitheime, Kita-Sorgen, Animateure und Suff und Jugendliche am Glienicker See

- Kladow bekommt neuen Wochenmarkt - nur wann? Eröffnung am Wochenende ist abgesagt. Interview über Gründe und Blick auf 2023

- Scharfe Lanke: Eröffnungstermin des beliebten Parks steht fest

- Siemensstadt bekommt neue Expressbus-Linie der BVG

- Senat kündigt neue Straßenbrücke nach Westend an

- Hallensaison in Schwimmbädern startet

- HBO, BBO, HCO und Brandwerder: News aus Spandaus Schulen

- Wärmestuben und Cooling Center in Spandaus Kirchen?

- Die ersten Weihnachtsbäume werden in Spandau geliefert

- Stolpersteinverlegung am Marktplatz

- Perfekter Blick auf Spandau: Besuch im Grunewaldturm

- VfV Spandau spielt im deutschen Handball-Pokal und gewinnt E-Sportler um HandofBlood als Sponsor

- Jubiläum: 20 Jahre Motoryachtclub Preußen

- Wichtig für alle Wassersportler: Sportschiffergottesdienst steht fest

- American Football: Spandau Bulldogs spielen um Aufstieg in die 2. Liga

- Spätsommer mit vielen Events: Weinsommer, Pyronale, Flugplatzfest Gatow...

Mehr zum Thema Neue Jetski der Wasserschutzpolizei Die nächste Berliner Lachnummer oder doch ganz sinnvoll?

Den Spandau-Newsletter mit exklusiven Nachrichten, Kiezideen, Debatten, vielen Links, Terminen und persönlichen Tipps schicken wir Ihnen einmal pro Woche. Darin stelle ich Ihnen auch Menschen vor, die nicht nur jammern und schimpfen, sondern Dinge in ihrem Kiez verbessern wollen und sich einbringen. Probieren Sie uns gerne aus! Ich freue mich auf Sie.