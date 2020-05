Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 210.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de





Und aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Pop-up 1: Kreuzberger Start-up vermisst die neuen Radwege per Drohne. Thomas Gorski ist Gründer der Airteam Aerial Intelligence GmbH und Drohnenpilot aus Leidenschaft. Normalerweise vermisst das achtköpfige Team des Kreuzberger Start-ups Gebäude per Drohne ("Befliegung"). Dafür haben sie sogar einen eigenen Algorithmus entwickelt. Doch kürzlich wurden sie mit der Dokumentation der neuen Pop-up-Radwege beauftragt. Mehr dazu in der Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft". Mehr Themen diesmal unter anderem:

Pop-up 2: Schöne Aussichten fürs Rathaus Friedrichshain, neuer Radweg direkt vor der Haustür

Religiöse Gastfreundschaft: Muslime beten in Kreuzberger Kirche

Initiativen sammeln Unterschriften für einen "lebenswerten Reichenberger Kiez"

Zweite BVV in der Turnhalle

"Schafft das Bezirksamt im Bereich des Straßen- und Grünflächenamts einen neuen Fachbereich für öffentlichen Raum", fragt die SPD

Kreuzberger Tanzschule "Walzerlinksgestrickt" steuert mit Konzepten und offenem Brief an den Bürgermeister auf die Wiedereröffnung zu

100 Jahre Kreuzberg - der Band zum Jubiläum von Jürgen Enkemann ist raus

Antikflohmarkt am Ostbahnhof öffnet an Pfingsten wieder

Bei der Insektensommer-Zählaktion eine Stunde Sechsbeiner beobachten

Protest gegen "tanne B"-Eisdielen-Kündigung in der Marheineke-Markthalle

Stream-Highlights aus 24 Jahren Karneval der Kulturen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Herzlich Willkommen, Schlachtensee! Was Bürger vor Ort zum neuen und achten Ortsteil im Bezirk sagen

Etwa 12.000 Einwohner, vier Quadratkilometer groß: Der neue Zwerg im Südwesten stellt sich vor

Corona: Jugendamt verzeichnet keinen Anstieg häuslicher Gewalt

BVV beschließt, nicht länger einen „Kolonialkrieger“ und Antisemiten zu ehren: Der Maerckerweg in Lankwitz soll umbenannt werden

Neue Petition für eine alte Idee: Die Havelchaussee soll zur Fahrradstraße werden

Guter Ausgang: Vermisste demente Dame wurde gefunden

King of Wannsee: Die erste Windsurf-Regatta in der Pandemie kann starten

Kampfsportler wollen auf der Wiese trainieren: Demonstration im Bäkepark

Leserfrage: Ist die BVV Überhaupt ein Parlament?

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Wird Pankow zum Corona-Hotspot?

Aufatmen: Doch keine neue neue Sparwelle im Bezirk

Großprojekt drohen sich durch die Pandemie zu verzögern

Angst vor Besuchermassen: Wann öffnet der Mauerpark-Flohmarkt?

"Mörderschweine": Nazi-Schmierereien am Sowjetischen Ehrenmal in Buch

Jahn-Stadion: Bürgermeister Benn gegen Abriss, Sportverbände dafür

"Ausreichend sicher": Verkehrslenkung lehnt Fußgängerampel auf Bundesstraße ab

Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht gemeinsam gefeiert werden kann, wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.