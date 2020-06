Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 212.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Maik Häring, SPD, hat letzte Woche einen Nerv getroffen. Worum es ging? Um das Konzert von Xavier Naidoo in der Zitadelle, also in einer Bezirksimmobilie am Havel-Ufer: "Dieser durchgeknallte, homophobe, antisemitische Verschwörungsideologe hat auf der Zitadelle nichts zu suchen", sagte Häring. "Ich hoffe, die Verantwortlichen in Spandau werden diesem Verrückten keine Bühne bieten." Unterstützung kam sofort nach Versenden des Newsletters von Evrim Sommer, Linke: "Antisemitischen 'Künstlern' im Verschwörungswahn mit Reichsbürger-Hymnen wie 'Marionetten' sollte keine Bühne geboten werden." Jetzt wird der Auftritt zum Thema im Kulturausschuss der Bezirksverordnetenversammlung. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

6000 Mitglieder, Ideen ohne Ende: Spandaus größter Sportverein, der SC Siemensstadt, schlägt den Bau eines "sportlichen Parkhauses" vor - was steckt dahinter?

Lorenz Maroldt hat in Spandau gelebt, Harald Martenstein hatte eine Laube in Gatow: Jetzt schreiben sie über ihre alte Liebe Spandau

Siemensstadt 2.0 leidet in der Corona-Krise: So viele Monate sind die Planer in Verzug, so denken die Architekten übers Milliardenprojekt

Hipsterpfarrer zurück in Staaken: Kommt jetzt der Tier-Gottesdienst mit Youtuber HandofBlood?

Bäderbus nach Staaken, BVG-Linie zum Hafen: Tagesspiegel-Leser nennen Lieblingsrouten für den fahrerlosen High-Tech-Bus

Eine temporäre 2. BVG-Fähre am Wochenende auf dem Wannsee? Der Senat antwortet nicht

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Keine Antwort unter dieser Nummer: Die Unerreichbarkeit der Ämter

Schlager für Senioren: Norbi Wohlan macht Hofkonzerte in Pflegeheimen

Wie weiter mit der U6?: Verlängerung nicht geplant

Das Corona-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Der Samstag mit Croissant

Leben in der Beletage: Einblicke einst und jetzt

Endlich wieder mit Publikum: Die Ufa-Fabrik bespielt ihre Freiluftbühne

Schöner Spielen: Der Spielplatz im Franckepark wird saniert

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Marzahns neuer Müller im Interview: "Der Wind war schon immer die treibende Kraft in meinem Leben"

Platzprobleme in den Schulen: Marzahn-Hellersdorf bittet Bundesbildungsministerin Karliczek um Hilfe

Deutsche Langlaufelite startet heimlich in die Saison - und Fortuna Marzahn ist doppelt vertreten

"Kunst: offen" - Ateliers, Werkstätten und Galerien laden zum Besuch ein

