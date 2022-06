Und hier erreicht uns noch fix ein Kulturtipp von Mila Hacke, eine der bekanntesten Architekturfotografinnen der Stadt. Sie lädt ein zur neuen Fotoausstellung ins Militärhistorische Museum der Bundeswehr auf dem Flugplatz Berlin-Gatow.

Ihre Ausstellung aus der Urania von 2020 bis 2021 geht nun in die zweite Runde, schreibt sie, "diesmal sind die Fotos in Bilderrahmen und ich zeige an die 80 große Fotos und zusätzlich weitere Infotafeln“. Der Titel: „Alliierte in Berlin – das Architekturerbe“.

Die haben bis zu ihrem Abzug 1994 viele zentrale Orte mit ihren Bauten geprägt, von Tegel bis Lichterfelde, von Gatow bis Karlshorst. "Für die teils autarken Siedlungen der Westalliierten wurden auch Schulen, Sportanlagen und Kirchen gebaut. Zur militärischen Infrastruktur der Vier Mächte zählten darüber hinaus je ein Flughafen, ferner Militärbahnhöfe, Kasernen, Truppenübungsplätze – von denen jedoch in der „Highlight-Schau“ der Fotoausstellung nur einige Beispiele gezeigt werden", heißt es in der Einladung.

Wann ist die Ausstellung zu sehen? Ab Donnerstag, 2. Juni. Um 17 Uhr ist Vernissage, um 17.30 Uhr letzter Einlass. Bis 19 Uhr ist die Ausstellung geöffnet.

Berlins größtes Museum liegt im Südwesten der Stadt, ist mit der BVG ziemlich leicht zu erreichen und hat pro Jahr etwa 70.000 Besucher. Die Ausstellung läuft bis Januar 2023.

Die Foto-Schau ist im Towergebäude zu sehen - der Flugplatz Gatow (der übrigens in Kladow liegt) ist seit den 90ern Jahren nicht mehr in Betrieb, sondern nur beim Flugplatzfest im Herbst und bei Spezialübungen von Bundeswehr-Einheiten geöffnet (hier, mit Videos). Für Interessierte, die nach Feierabend dorthin eilen, um die neue Schau zu sehen: „Grill-Buffet und Getränke werden durch Heimbetrieb Kühn verkauft.“

Architekturfotografin Mila Hacke ist zu Gast am Flugplatz Gatow in Kladow. Foto: privat

Im Luftwaffenmuseum läuft aktuell auch eine andere Ausstellung zum Kalten Krieg. Im Mittelpunkt: die kleine Maschine, mit der Mathias Rust einst im Zentrum von Moskau gelandet ist und die lange im Technikmuseum in Kreuzberg zu sehen war - alle Infos gab's letztens erst hier im Newsletter mit vielen Fotos.

Und noch ein Tipp: Spannend ist auch die etwas versteckte Ausstellung zum Flugplatz selbst ("You can't miss Gatow"). Darin geht es um die Briten, Linienflüge nach London und das DDR-Militär in Sichtweite.

Wer einen Ausflug mit dem Rad nach Kladow macht, kann auch am Havelufer anhalten, wo der Deutsch-Britische Yachtclub eine neue Ausstellung zu den Wasserflugzeugen der Alliierten zeigt, die auf der Havel gelandet sind: hier die Infos im Tagesspiegel für Spandau.

Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter von mir finden.

Pfingsten, Ferien, Abi-Prüfungen: Spandaus DLRG-Chefin spricht über Saisonstart und fehlendes Personal, warnt vor dem naiven Baden in der kalten Havel - und trauert um einen der verdientesten Lebensretter der DLRG in Spandau

- 25-Mio-Baustelle: Neue Skizze von Berlins Wasserball-Arena, Details zum Kita-Abriss, zum Lärmschutz und zum Riesen-Molch

- Schwimmbad Spandau-Süd: So viel kostet die Sauna-Sanierung

- 300 Meter Ärger am Glienicker See: Update zum fiesen Kopfsteinpflaster in Kladow

- "180.000 Euro einfach weg": Frust am maroden Forsthaus Gatow

- Millionen für den Sportplatz Kladow - und eine Notreparatur

- Ein neuer Skatepark für Siemensstadt - nur wo?

- Dauerdebatte um BVG-Busspur: Neue Infos zu Pollern auf der Heerstraße

- Bürgerinitiative in Sorge vor Elterntaxis - und der Neubau der Grundschule in Staaken verschiebt sich

- 10 Mini-Geschichten über Spandau und die Ärzte zum Konzert in der Zitadelle

- 25 Jahre Puppentheater in der Zitadelle

- Fotokunst am Flugplatz Gatow

- Blindenführung in der Zitadelle, Kulturtipp aus dem Historischen Keller

- Westernstadt Haselhorst öffnet wieder

- Tiefwerder: Leser fotografiert Wasserbüffel - und viele Tipps zum Langen Tag der Stadtnatur

- Viel Kiezsport: Run of Spirit im Johannesstift, tolle Schul-Aktion vom TSV 1860 Spandau

