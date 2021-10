Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Die Straßen leergefegt, U-Bahnhöfe verwaist, Duschräume geschlossen und Essensausgaben reduziert, es gab wenige Flaschen zum Sammeln und die Straßenzeitung fand kaum Abnehmer. Die Corona-Pandemie traf alle, aber das ist kein Vergleich zu den Menschen, die kein Zuhause hatten, in das sie sich zurückziehen konnten. Die Fotografin Debora Ruppert hat während des Lockdowns Menschen begleitet, die in Berlin auf der Straße leben. Ihre Aufnahmen sind jetzt in der Outdoor-Ausstellung „Kein Raum – Obdachlos in Zeiten von Covid-19“ in der Köpenicker Straße 70 zu sehen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Grün stärker, Rot verliert: Wie die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl das Ergebnis in Mitte beeinflusst haben

Umweltstadträtin Sabine Weißler (Grüne) verlässt das Bezirksamt

Zweidrittel FM – der neue Podcast aus dem Berliner Jugendknast Plötzensee

„Wenn du nicht zu Hause bleiben kannst“: Fotografin Debora Ruppert begleitete obdachlose Menschen während des Lockdowns

Der Supermarkt, der seinen Kund:innen gehört: SuperCoop in Wedding hat geöffnet

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Das Frauenzentrum Affidamento ist Anlaufstelle für Frauen in Not

Gesundheitsamt startet drastische Social-Media-Kampagne, um zur Impfung aufzurufen

Nachtrag zur Chaos-Wahl: Bezirkswahllleiter Kristian Schiemann kritisiert Landeswahlleitung scharf

Wasserbetriebe kündigen baldige Reparatur vom Moderkeller im Reuterkiez an

Brunnenanlage im Blumenviertel wird am 31. Dezember abgeschaltet

Aus REINICKENDORF melden sich Gerd Appenzeller und André Görke:

Nach der Wahl: Wer wird Stadträtin für die CDU?

Berlins jüngste Abgeordnete: Hier spricht Klara Schedlich

U-Bahn-Baustelle: Update zur U6

Fotos aus Tegel: Faszinierender Norden

