Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Start der Badesaison am Glienicker See": Stadträte sprechen im Newsletter über Kampf gegen illegale Dauercamper, dreiste Falschparker - und mehr Sensibilität zum großen Seegottesdienst in Kladow. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Staakenerin im Newsletter-Portrait: "Ich bin Staatsanwältin und Kinderbuchautorin"

"Seit 6 Monaten ist unser Fahrstuhl kaputt": Leserbeschwerden und Vermieterreaktionen im Newsletter zu einem Hochhaus im Kiez Heerstraße Nord

In Spandau fehlen 150 Kilometer Bürgersteig

Berlins Bus-Bezirk No.1: BVG lädt zur E-Bus-Party nach Spandau

13.000 Fahrzeuge und viele Löcher: die kaputte Niederneuendorfer Allee

Kiez für Kiez im Newsletter-Überblick: 3 neue Kitas in Kladow, Staaken und im Falkenhagener Feld - und ein neues Zentrum für Schwangere

70 Jahre Friedhof Ruhleben: Was passiert eigentlich mit der Energie aus den Öfen?

Haveldüne, Hahneberg, Heerstraßen-Damm - wie hoch seid ihr eigentlich?

Fete de la Spandau: Was Sie zum Musikfest wissen müssen

Neuer Kulturort entsteht neben der Kirche St. Nikolai - und war früher eine bekannte Schule

Viel Kiezsport von Kladow bis Hakenfelde: Segeln, E-Sport, Stand-Up-Paddling, Fußball...

Leserbriefe zu Hahneberg, Rasern, Eistipps und noch viel mehr Themen aus Berlins größtem Spandau-Newsletter

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Es gibt noch Karten: Kinderoper in Hellersdorf

Wie viel Energie die bezirklichen Gebäude verbrauchen

"Berlins schnellster Teenagerin" Lena Leege erfüllt Norm für Leichtathletik-WM in Cali

Schulgarten ohne Hindernisse: planen, machen, erleben

Jelbi-Stationen werden gut angenommen - neue Station im Juli

Fête de la Musique

SPD und AWO: Horst Spitzer ist gestorben

Urlaub an der Nordsee - neues Tagesspiegel-Magazin

Runder Tisch zur Ortsumfahrung Ahrensfelde

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Nach 19 Jahren: Trattoria in der Manfred-von-Richthofen-Straße durch dreifache Mietforderung kurz vor Aus

Abschwächung Milieuschutz: BVV-Ausschuss einstimmig für Vereinfachung von Aufzugnachbau

Fête de la Musique: Sechs Veranstaltungen auch im Kiez

Unartig Kunstfest beim Urban Nation

Tipp: Ältestes koreanisches Restaurant Berlins in Friedenau

Nur Bruchteil der Wahlzettel anfangs ausgehändigt: Bezirk nimmt Stellung zu Wahlen 2021

3. Bürgermeisterlauf in Schöneberg: 5km Joggen mit Bezirksbürgermeister Oltmann

