Neue BVG-Linie zum Glienicker See in Berlin-Kladow? Er ist der beliebteste Badesee im Berliner Westen, prima gelegen am Waldrand - ist aber nicht so leicht zu erreichen. Wer zur großen Badewiese Moorloch will (mit Restaurant, DRLG, Volleyballfeld und Pommesbude) muss kilometerweit von der BVG-Bushaltestelle laufen - entsprechend vollgeparkt ist alles mit Autos: ein Dauerärgernis. Die Grünen im Rathaus von Berlin-Spandau um Oliver Gellert haben im Herbst die Verlängerung der Ring-Buslinie 234 zum See ins Spiel gebracht.

Der Haken an der Idee: Saisonale BVG-Linien sind politisch nicht gewünscht, also soll die Politik jetzt mal den Ganzjahres-Verkehr durchspielen. Aber wird die Linie im Winter auch genutzt? Dann kommen höchstens die Nutzer des Campingplatzes als Fahrgäste in Betracht. „Das Bezirksamt wird beauftragt, gemeinsam mit den zuständigen Stellen zu prüfen, ob die Buslinie 234 bis zur Badestelle Groß Glienicker See Süd (Moorloch) am Parkplatz des Restaurants Bootshaus Kladow geführt werden kann.“

Die Falschparker, die sich letzten Sommer ihre Autos auf dem Feld parkten, stehen 2020 im Fokus des Ordnungsamtes. Stadtrat Stephan Machulik, SPD, hatte im Interview mit dem Spandau-Newsletter angekündigt: "Ja, es war früher schlimm – aber sollen wir es deshalb so lassen? Nein. Wir werden im Hochsommer 2020 öfter zum Glienicker See rausfahren. Ich kann aber nicht zwei Leute den ganzen Tag am Badesee abstellen. Da sagen die Leute zurecht: Habt ihr vom Ordnungsamt nichts besseres zu tun?!" Das ganze Interview lesen Sie hier.

Knackpunkt für den Busanschluss: Die bisherige Haltestelle am Seniorenheim darf nicht wegfallen. Mehr Infos: Michael Uhde („Stadtjournal“), Drucksache im Rathaus Spandau: Nr 1370

Linktipp: Die Leserinnen und Leser des Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau zeigen unter diesem Link die besten Bilder vom Glienicker See.

