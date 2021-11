Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 256.000 Mal abonniert. Mit mehr als 34.200 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

An der Krummen Straße kann jetzt auch die Alte Halle des Stadtbads Charlottenburg vorübergehend nicht mehr genutzt werden. Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass die benachbarte Neue Halle noch lange für eine Komplettsanierung geschlossen bleibt (wir berichteten). In der Alten Halle sei nun eine erhöhte Keimkonzentration im Beckenwasser festgestellt worden, sagt Sprecherin Claudia Blankennagel v on den Berliner Bäderbetrieben. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update für den Bezirk: Vielerorts kommt die 2G-Regel, das ICC wird zum Impfzentrum

So reagiert das Bezirksamt auf das eingeschränkte Vorkaufsrecht für Mietshäuser in Milieuschutzgebieten

Lebensgeschichten vor der Kamera: Ehemalige Fernsehjournalistin interviewt nun Privatleute

Wie der Blindenverein auf vielerlei Weise den sehbehinderten Menschen hilft

Traditionsreiche Reisebuchhandlung Schropp zieht an die Knesebeckstraße um

Bauarbeiten behindern den U-Bahnverkehr

Frank Zander darf doch in seiner Wohnung bleiben

Helfer:innen für Special Olympics gesucht

