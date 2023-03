Bahnhof in Berlin-Schöneweide Bürger:innen sollen Cajamarca-Platz mitgestalten

Während die Bauarbeiten am Bahnhof Köpenick in diesen Tagen beginnen, befindet sich der Umbau des Bahnhof Schöneweide bereits auf der Zielgeraden. Bis Ende des Jahres will die Deutsche Bahn AG die Erneuerung der Bahnsteige sowie den Einbau Aufzüge und Rolltreppen fertigstellen. Auch das denkmalgeschützte Empfangsgebäude soll in Zukunft wieder mit Gastronomie und Einzelhandel belebt werden.

Bleibt noch der Bahnhofsvorplatz. Im Zuge der Entwicklung einer „Mobilitätsdrehscheibe“, die den Berlinerinnen und Berlinern Lust auf die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs machen soll, geht es auch dem Cajamarca-Platz – der Fläche zwischen Sterndamm, Michael-Brückner-Straße und Einkaufszentrum Schönweide – an den Kragen. Ende 2022 gab das Bezirksamt die Erarbeitung eines Freiraumkonzeptes in Auftrag, in das die Bevölkerung mit eingebunden werden soll.

Noch im März soll die Beteiligung online auf mein.berlin starten, eine ganztägige Infoveranstaltung vor Ort ist ebenfalls geplant. Bis zum Sommer soll entschieden werden, welche Maßnahmen durchgeführt werden. Fest steht bereits, dass die infraVelo GmbH auf dem Bahnhofsvorplatz ein Fahrradparkhaus sowie weitere Abstellmöglichkeiten errichtet.

Und hier noch einige Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick:

„Besucher sollen lernen, ihr Auto zuhause zu lassen”, hieß es unlängst im Stadtentwicklungsausschuss von Seiten des Bezirksamts mit Blick auf die Neugestaltung des Spreeparks in Plänterwald. Die Linke kritisiert diese Haltung als „Erziehungsmaßnahme” und geißelt ein aus ihrer Sicht ohnehin unzureichendes Verkehrskonzept.

