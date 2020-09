Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 222.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Gestatten: die Ärzte aus Berlin (und Spandau). Oben im Bild von links nach rechts: Farin Urlaub, Rod Gonzalez und Bela B. In einem Monat kommt nach langer Zeit ihr neues Album raus, weshalb erwachsene Menschen ganz hibbelig sind. Ihre Tour ("In the Ä tonight") wurde jetzt um ein Jahr auf Oktober 2021 verschoben. Grund: Corona. Haben die Ärzte, deren Wurzeln nicht zuletzt in Spandau liegen, auch mal in Spandau gespielt? Das fragte unser Autor neulich in seinem Bezirksnewsletter. Und es kamen Lesertipps von vielen Äxperten, die sich im neuen Newsletter nun zu zehn Kurz-Geschichten zu den Ärzten in Spandau summieren. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Techno-Schiffe auf der Havel: Verkehrsminister schaltet sich in die Debatte ein und schreibt Brief

"Vorbild Wannsee": Linke will BVG-Fähre von der Altstadt nach Tegel

Miese Rumpelpiste: Fotos, Videos, Hintergründe zum Kopfsteinpflaster-Radweg am Glienicker See

Von Hertha BSC nach Mallorca - und zurück nach Gatow: Unternehmer führt spanischen Fußballverein, doch seine Heimat liegt an der Havel

2500 Mitglieder, 1 neuer Chef: Feuerwehrmann führt jetzt die Sportfreunde Kladow

Knallerlos: DDR-Rekordmeister BFC Dynamo muss beim SC Gatow antreten

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Streit um das Freibad: Linke und SPD werfen CDU Alleingang vor

Biesdorfer Baggersee: Kann die Wasserqualität verbessert werden? Eine neue Anfrage macht nur bedingt Hoffnung

Anstieg der Corona-Infektionen: Kommt die Pandemie mit voller Wucht zurück?

Geflüchtete aus Moria: Bürgermeisterin Dagmar Pohle erklärt sich zur Aufnahme bereit

Afrikanische Schweinepest: Marzahn-Hellersdorf koordiniert die Abwehr am östlichen Stadtrand

AfD stellt Bürgerhaushalt infrage

10 Jahre „Tschick”: Die Reise beginnt in Marzahn

Der Mann hinter dem Hellersdorf-Krimi: Sven Rauchhaus im Interview

Lotte Buschenhagen schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Kreischende Reifen und Motorengeheul: Was tun gegen Raserei?

Dreck, Müll und vertrocknete Wiesen: Initiative protestiert am Friedrich-Wilhelm-Platz

Urteil bestätigt: Potse muss raus

Kein Luxus: Menstruationsprodukte für Frauentoiletten

12 Millionen Masken für Berlin: Mariendorfer Produktion gestartet

Raum statt Karosse: Kunstaktion auf Schöneberger Straßen

Politischer Nachwuchs: Neues Schulsprecher*innen-Team der Johanna-Eck-Schule stellt sich vor

Nachbarschaftsinitiative für Zukunftspreis nominiert

Zoff um Streetballkorb geht weiter

Neue Großausstellung im Flughafen Tempelhof

Friedenauer Kiezcafé schließt

