Erst im vierten Quartal 2023 soll der U-Bahnhof Neu-Westend unterhalb der Reichsstraße und des Steubenplatzes barrierefrei werden – und damit zwei Jahre später als zuletzt erwartet. Noch sind nicht einmal Bauarbeiten an der Station der Linie U2 zu sehen.

Ein seit 2019 laufendes Anhörungsverfahren zu diversen Aspekten des Projekts "konnte aufgrund der Einsprüche verschiedener Verwaltungen bisher nicht abgeschlossen werden", sagt BVG-Sprecherin Petra Nelken. Einzelheiten möchte sie nicht nennen und verweist auf die Senatsverkehrsverwaltung als federführende Behörde. Einen "hoffentlich positiven Bescheid" erwarten die Verkehrsbetriebe im zweiten Quartal dieses Jahres. Die Senatsverwaltung hat Fragen des Tagesspiegels noch nicht beantwortet.

Ihr Ziel, die Berliner U-Bahnhöfe bis 2020 weitgehend barrierefrei zu machen, verfehlte die BVG aus verschiedenen Gründen auch in den Charlottenburg-Wilmersdorfer Stationen Ernst-Reuter-Platz, Deutsche Oper und Mierendorffplatz.

Corona-Update: Erste Pläne für Lockerungen der Regeln

Wie die kirchliche "City-Station" armen Leuten und Obdachlosen während der Pandemie hilft

Reinigt das Bezirksamt die Schulen künftig selbst?

Grundstückstausch soll umstrittene Bebauung von Gärten in Westend abwenden

Restaurants am Ku'damm sollen Schankvorgärten abreißen

Jubiläumsbuch über den Lietzenseepark – bei uns können Sie die Festschrift gewinnen

Warum eine schöne alte Eiche einem Hausbau weichen musste

