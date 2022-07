Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 264.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Die Planung mutet tatsächlich so an, als hätten die Verantwortlichen von Klimakrise und Verkehrswende noch nie gehört: Die vielbefahrende, marode Rudolf-Wissell-Brücke im Nordwesten Berlins soll als reine Autobrücke, also ohne Rad- und Fußwege neu errichtet werden. Eher vereinzelt gab es bislang Kritik daran, jetzt wenden sich die Linksfraktionen aus den Bezirken Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf gemeinsam gegen die vorliegenden Pläne. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

“Wie mit Natur umgegangen wird, hat mich immer gestört” - ein Spaziergang am Schäfersee mit Carmen-Sylvia Schiemann aus der NABU-Bezirksgruppe Reinickendorf

Spatenstich für Gartenausbau im Caritas Hospiz Katharinenhaus

Hilferuf von DLRG Wedding Prenzlauer Berg: “Wir benötigen dringend einen Lagerraum und/oder Unterstellmöglichkeiten in Nordberlin”

Eingeschlagene Fenster, verwilderter Parkplatz, viele offene Fragen: Stippvisite beim Tetra-Pak-Gelände in Heiligensee

Havelmüller-Grundschule bei Endausscheidung des Deutschen Schulpreises 2022

“Tatort Berlin”: Neue Podcast-Folge zum von Reinickendorfer Hells Angels verübten Mord in der Resi 2014

Freizeit-Fußball-Cup auf Sportplatz Scharnweberstraße inklusive Essen, Trinken, Musik und Preisen

Sommerlicher Kulturtipp: Loci Loft in Waidmannslust veranstaltet Open-Air-Konzerte vor Sommerpause

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN zum Beispiel über:

Zwanzig Generationen Stadtteilmütter ausgebildet

Was wird aus der leerstehenden Schule an der Leinestraße? Bildungsstadträtin Korte will deutsch-ukrainische Schule eröffnen

Diese Unfallschwerpunkte für Radfahrende wurden in den vergangenen Jahren umgebaut

Über 35.000 Meldungen zu Ordnungswidrigkeiten in einem Jahr

Ferientipps für Kinder und Familien: Die Umwelt entdecken mit dem Freilandlabor Bitz

Ressourcenverschwendung und herumtrampelnde Massen: Besucher:innen kritisieren Pokémon-Go-Festival im Britzer Garten

THF Cinema geht in die Sommer-Edition

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Kostenpflichtiges Parken in Mitte: Parkzonen innerhalb des S-Bahnrings fertiggestellt

„Haialarm“ und Vandalismus am Plötzensee

Monbijou-Theater in die Sommersaison gestartet

„Bezirksamt muss sich vor Einflussnahme aus dem Ausland schützen“: Korea Verband fordert dauerhafte Lösung für Friedensstatue

Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg schaffen gemeinsame Geschäftsstelle für digitale Parkplatzüberwachung

Kulturstandort Uferhallen wieder in Gefahr? Künstler:innen kritisieren die Baupläne

